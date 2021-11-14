疫情指揮中心日前宣布，已接種高端者，若有緊急出國需求，可加打國際認可疫苗，對此，國民黨台北市議員羅智強譏諷，回想之前蔡政府護航高端不遺餘力，結果換來四劑帝國。

羅智強今（14日）在臉書發文表示，已打高端的民眾，想出國得再補2劑國際疫苗，就連原本承認高端的6國，一夕之間減為4國。羅稱，回想數個月前，總統蔡英文護航不遺餘力，還為高端開直播法說會，結果換來四劑帝國，真的快被笑暈。

針對高端不受國際承認、無法出國的結果，羅智強直言，國民黨早就質疑過這些問題，但民進黨一意孤行，蠻幹的下場，就是全民買單。羅譏諷，當初護航高端的，現在全都靜悄悄，現在民進黨護萊豬，會不會哪一天，也用慘痛的代價來證明，國民黨是對的？羅嘆，「笑著笑著就哭了」。

許多網友也在其po文底下留言表示，「現在的政府已經到了沒有道德與法治的標準，當然什麼事情都會發生，全民不用覺得奇怪」、「那注射過高端疫苗的人，不就白打了！那這些疫苗不就白費了」、「白虧的是納稅人的錢，白打的是人民的手臂，無能政府，下台」。