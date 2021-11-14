台東民眾至海端鄉體驗新武呂溪漂漂河活動。（蔡旻妤攝）

台東民眾至海端鄉體驗新武呂溪漂漂河活動。（蔡旻妤攝）

台東民眾至海端鄉新武呂溪淨灘。（蔡旻妤攝）

台東縣海端鄉首次舉辦新武呂溪漂漂河活動，結合淨灘、部落風味餐體驗等，喚起大眾對於生態環境的關注；活動吸引近百人參加，與親友同遊的李姓家長說，孩子漂浮在水上不亦樂乎，玩到嘴唇發抖仍不想上岸回家；部分遊客則坦言動線規畫有進步空間。

孩子們穿上救生背心，躺在大救生圈裡，在家長與引導員的陪伴下，體驗漂浮在溪水上的愉悅。一趟漂浮旅程上岸後，孩子直呼「不會冷！我還想要再玩一次」，家長李先生表示，假日帶上家人來到部落山區淨灘、玩水，享受部落風景，品嘗當地風味餐，順便教導孩子必須愛護山林，活動很有意義。

一整個上午活動結束後，民眾順勢來一趟南橫公路之旅，走訪部落，一覽海端鄉崇山峻嶺之美，享受高山溫泉暖呼呼的足湯，同時聆聽四周悅耳動聽的鳥鳴，並觀賞峭壁的裊裊溫泉輕煙，放慢步調、體驗生活。

海端鄉長胡金至表示，活動不僅讓遊客再次看見海端鄉，也串聯當地高山協作業者、新武呂溪人文生態協會及新武部落合作力量，透過漂漂河體驗活動，推廣部落特色景點，並齊力推動溪流環境守護行動，藉以深植民眾環保意識，更提供遊客全新的海端經驗。

此外，部分遊客指出，活動動線安排不佳，例如更衣空間不足，男、女僅各提供1間更衣室，同行親友必須全數擠進更衣室內，卻被同行孩子拒絕，我要換衣服，大人可以請先出去嗎？讓他感到尷尬又好笑。另外，救生衣數量不足，讓想玩水的人必須苦等上一組人馬結束才能拿到救生衣，期盼未來能夠改進。