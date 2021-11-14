民進黨中常委陳茂松今日出席民進黨全國黨代表大會並表示，有關日前民進黨縣市長提名風波，自己已經跟蔡總統討論，總而言之，自己會「相信蔡總統」。
屬民進黨正國會系統的陳茂松，日前為民進黨2022縣市長提名辦法，到底要採初選還是徵召，而槓上民進黨祕書長林錫耀，甚至爆粗口罵「王X蛋」、「嘴上說民主，結果把黨內民主放在腳下踩」。
陳茂松說，後來蔡總統已經有和他討論過，會相信蔡總統說的，即便是採徵召方式，也還是會先經過黨內民調，還是含有初選精神。自己要向外界說明「我相信蔡主席(總統)」。
民進黨中常委陳茂松今日出席民進黨全國黨代表大會並表示，有關日前民進黨縣市長提名風波，自己已經跟蔡總統討論，總而言之，自己會「相信蔡總統」。
屬民進黨正國會系統的陳茂松，日前為民進黨2022縣市長提名辦法，到底要採初選還是徵召，而槓上民進黨祕書長林錫耀，甚至爆粗口罵「王X蛋」、「嘴上說民主，結果把黨內民主放在腳下踩」。
陳茂松說，後來蔡總統已經有和他討論過，會相信蔡總統說的，即便是採徵召方式，也還是會先經過黨內民調，還是含有初選精神。自己要向外界說明「我相信蔡主席(總統)」。
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