彰化百桂食品董座二兒子張男，因行車糾紛，把宋姓男大車叫下車暴打，還火速叫來2部車包夾；張父稱兒子的瑪莎拉蒂是分期貸款買的二手車，但有組頭出面爆料，張男綽號「破許哥」（保時捷哥），經營百家樂、球版等地下賭盤還兼放高利貸，車內常擺百萬現金炫富，平常連員工都動輒打罵，行事相當殘暴，這回被逮，根本是報應。

彰化不具名組頭爆料表示，綽號「破許哥」（保時捷哥）的張男，在台中混組織幫派混得有聲有色，張私下不只經營百家樂、球版等地下賭盤，還兼放高利貸，十分有經營頭腦，年紀輕輕身價粗估上千萬；朋友間出來聚會，出手闊綽、出入都有名車代步，他的車子不只瑪莎拉蒂一輛，私下還看過BMW 3系列、賓士C300等「8＋9神車」，說瑪莎拉蒂是貸款、用媽媽名字買的，誰相信？

組頭還說，才23歲的張男手段非常兇殘，個性超火爆，甚至可說是目中無人，對員工也是動輒打罵，在年輕一輩當中，算是兄弟多、錢也多的那種；他還會強迫放款，把錢借給賭客賺高利貸，若賭客欠錢不還，就找渾身刺青的兄弟修理，將人打得鼻青臉腫，行徑惡劣。

組頭指出，對張男而言，打人已是家常便飯，根本不覺得有什麼問題，平常更是連員工都打，早讓許多人看不下去，直言張男這次被逮是報應。