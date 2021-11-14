保加利亞今天舉行大選，但這場今年第3次的大選幾乎不可能產生穩定的政府，對抗侵襲國內致命的冠狀病毒疫情。

62歲的斯托亞諾瓦（Milena Stoyanova）在投票前夕對法新社的談話，說出了一般民眾的沮喪：「我們都必須投票，但我怕投了也沒用…我沒報太大希望。」

很多人都說不會去投票，但35歲的金融專家安吉洛夫（Petar Angelov）說他「一定會去投…為了改變」還有「更好的未來」。

4月和7月舉行的前兩次大選選後，各黨無法組成聯合政府，現在這次選後能達成協議嗎？

新保加利亞大學（New Bulgarian University）政治系教授托多羅夫（Antony Todorov）告訴法新社：「我希望政治領袖有學到教訓，這會讓他們談判。」

阿爾法研究所（Alpha Research）的迪米特羅娃（Boryana Dimitrova）強調對抗國內最嚴重一波Covid-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的必要性：「我們不能沒有政府。」

保加利亞690萬人口有23%以上完整接種，是歐洲聯盟（EU）接種率最低的國家。臨時政府無法訂定更嚴格的措施來阻止確診人數與死亡人數激增。

保加利亞本週染疫身亡人數是全球前幾高，每天都有約200人在人手不足的醫院裡病逝。

除此之外，電價與油價高漲重創經濟，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）本週調降保加利亞年度成長預測。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉淑琴）1101114