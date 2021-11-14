民進黨14日舉行第十九屆第二次全國黨員代表大會，其中中二選區立委補選被提名人林靜儀（左）也提早到場，預先彩排揮舞戰旗。（陳信翰攝）

民進黨全代會 蔡英文授旗中二補選立委林靜儀

民進黨全國黨代表大會今下午登場，介紹台灣基進陳柏惟、台中二選區立委補選被提名人林靜儀上台，陳柏惟把棒球手套跟棒球交給林靜儀，台下高喊「陳柏惟加油、林靜瑩凍蒜」，身兼黨主席蔡英文總統，也將戰旗授與林靜儀，大家齊聲高喊「民進黨加油、林靜儀凍蒜」。

今全代會中邀請「友軍」無黨籍立委林昶佐、台灣基進黨主席陳奕齊、台灣基進前立委陳柏惟等人出席，林錫耀下午受訪表示，今年全代會主題是「穩健執政、台灣有力」，也邀請民進黨的友軍參加，「盼能因應公投對台嚴峻挑戰，這是全代會最重要的任務」。

台灣基進黨主席陳奕齊受訪指出，在陳柏惟罷免案過程中，驚覺台灣民主受到挑戰，不論是地方還沒有走入歷史的家族勢力反撲，國民黨也利用台灣民主制度破壞民主；為了捍衛台灣民主，應該在年底公投和明年1月補選中，讓這些利用台灣民主工具的惡勢力「就此止步」，這也是台灣基進今天參加民進黨全代會最主要的意義。

陳柏惟受訪說，他今天是以台灣基進黨職幹部的身份與會，面對公投，「本土派一直以來好像沒有贏過」，這次執政黨願意站出來捍衛自己的立場，台灣基進同樣在公平貿易、能源轉型表達自己的態度，既然風向一致，台灣基進也會全力投入公投說明會。

被問到有中二補選空陸戰備戰狀況，陳柏惟說，很多人誤會他空戰很強；他的空戰是來自陸戰親切、始終如一，他講話雖然有時被認為比較無厘頭，但至少檯面上、檯面下看到的人是一樣的，這也是林靜儀和顏寬恒最大的不同。

陳柏惟表示，顏寬恒在陸戰上的表現及空戰時示弱、裝可憐，看起來是非常衝突的人格特質。