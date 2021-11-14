影》基隆民宅大火濃煙竄天還爆炸 住戶：地板在搖！ 14:072021/11/14 中時 陳彩玲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 基隆市中正區正義路某民宅頂樓加蓋今天下午1點多突發生火警。（陳彩玲攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 基隆市中正區正義路某民宅頂樓加蓋今天下午1點多突發生火警。（陳彩玲攝） 基隆民宅頂樓加蓋大火 火勢延燒至五樓爆炸聲響不斷 訂閱影音： 中時新聞網 基隆市中正區正義路某民宅頂樓加蓋今天下午1點多突發生火警，火勢猛烈，大火持續延燒到5樓，不斷傳出爆炸聲響，基隆市消防局接獲通報後，立即趕往現場搶救。 住在二樓黃姓男子表示，當下門窗緊閉只感受到地板搖晃，聽到樓下有人呼喊，「失火了！」趕緊衝下樓。 民宅變犬隻屠宰場 10條狗困籠裡等死 現場慘叫不斷 台積電來了 高雄建案傳3成漲幅 楠梓屋主封盤不賣 #頂樓加蓋 #爆炸聲響 #基隆 #民宅 #大火 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 郁方談當媽苦天天在爆炸邊緣 04:102021/11/09 娛樂新聞 高雄房價聞「積」起舞 屋主惜售秒收手 14:182021/11/10 財經 瑪莎「第3惡煞」身分未曝光 傳是五金行小開現狀公開 10:392021/11/12 社會 消防員10年殉職56人 時力呼籲盡速修法籌組工會 11:302021/11/09 政治 宜蘭少女為高雄小男友逃家 鷹眼警揪窩藏頂樓真相 12:002021/11/14 社會 破獲大型毒咖啡包批發中心 成員躲查緝藏屋頂遭警方舉槍喝止 11:502021/11/12 社會 香港官員詮釋國安法 不斷加碼 04:102021/11/09 焦點新聞 多人暗黑地牢探險《迷霧征程 Blightbound》改版 新角色靈視者魯克能補能打 13:022021/11/12 科技 高雄民宅成販毒集團據點 警攻堅查獲百包毒品、百萬現金 13:322021/11/13 社會 美通膨數據爆炸！神準鐵嘴不忍了開嗆：股市早該崩盤 10:272021/11/11 財經 失智男屋內燒螞蟻 花蓮民宅惡火2人成焦屍 1人送醫恢復生命 14:402021/11/09 社會 社會熱門新聞 中國醫藥女碩生遭砂石車輾成兩截慘死 家屬淚控：蓄意殺人 - 社會 男大生母擔心被「報復」 2字犀利回應瑪莎惡煞道歉 - 社會 瑪莎惡少案 抵制浪潮越燒越大 百佳食品慘遭波及發出聲明澄清 - 社會 瑪莎貸款買？食品小開車放百萬炫富 員工也打被逮根本報應 - 社會 無照酒駕撞死柴犬達人夫妻 20歲屁孩囂張嗆家屬：不然想怎樣？ - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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