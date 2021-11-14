基隆市中正區正義路某民宅頂樓加蓋今天下午1點多突發生火警。（陳彩玲攝）

基隆民宅頂樓加蓋大火 火勢延燒至五樓爆炸聲響不斷

基隆市中正區正義路某民宅頂樓加蓋今天下午1點多突發生火警，火勢猛烈，大火持續延燒到5樓，不斷傳出爆炸聲響，基隆市消防局接獲通報後，立即趕往現場搶救。

住在二樓黃姓男子表示，當下門窗緊閉只感受到地板搖晃，聽到樓下有人呼喊，「失火了！」趕緊衝下樓。