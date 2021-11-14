衛福部長陳時中去年6月赴私人餐會的影片外流，因未戴口罩唱歌、飲酒，引發各界關注，甚至傳出這影片外流可能是綠營內鬥，想阻擋陳時中參選市長之路。對此，東華大學教授施正鋒分析指出，最有可能想把陳時中幹掉的，是民進黨內的新潮流派系。

針對陳時中嗨唱影片外流，施正鋒13日在中天節目《辣晚報》中提出三點分析，首先，民進黨稱此事背後有大陸方面介入運作，但他認為這不太可能，大陸方面操作此事，反而是幫民進黨添柴火，沒有必要；其次，國民黨目前正忙於處理和統合黨內縣市首長們對4大公投的意見和立場，沒有那個閒工夫。

至於民進黨內部，「如果把陳時中幹掉，誰會得利？」施正鋒指出，陳時中的參選呼聲一直都很高，雖然蔡英文和正國會聯盟，但前交通部長林佳龍對於到雙北參選敬謝不敏。若陳時中參選台北市長，碰到國民黨推派立委蔣萬安參選時，蔣萬安昔日的對手吳怡農也會成為陳時中在民進黨內的競爭者，而吳怡農的背後是新潮流，最有可能是新潮流想把陳時中幹掉。

此外，繼日前流出未戴口罩，飲酒唱歌的影片後，臉書上又瘋傳陳時中在陽明山餐敘的影片，地點在戶外花園，現場採自助餐方式，人數逾10人，還有那卡西伴奏，全場無人戴口罩，影片中陳時中大展歌喉。對此，陳時中今天(14日)受訪時僅簡單回應「家庭私人聚會」，對於媒體追問影片時間，他則未回答。

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