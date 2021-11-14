台北市觀傳局主辦的「2022跨年晚會」，將在12月31日登場，為歡迎全國旅客到台北玩，觀傳局首次與旅行社合作推出跨年專屬限量遊程，在11月12日起開賣，只要購買遊程來台北住1晚，就可免排隊入席跨年晚會搖滾區。

觀傳局表示，今年與「台北市旅行商業同業公會」及「中華民國旅行商業同業公會全國聯合會」合作，規畫「台北最High新年城-2022跨年晚會」專屬遊程，除入住星級旅館，還可獲得晚會搖滾區入場證1張，近距離接觸最愛的偶像，更可以絕佳視野觀賞101煙火秀，限額800人。

觀傳局說，不管是大河之戀皇后號的郵輪派對、艋舺懷舊之旅、大稻埕舊城時空旅行、北投溫泉、信義區潮流商圈、陽明山國家公園或北投三層崎賞花行程、台北101觀景平台、雙層觀光巴士…等，通通幫大家規畫好行程，趕緊揪夥來台北跨年，比VIP還VIP的搖滾區名額有限，先搶先贏。

觀傳局指出，2022跨年晚會主視覺以三角型「Play播放鍵」漂浮在台北和各建物上方，期待疫情緩解後，讓我們勇敢往前、按下繼續前行的播放鍵，一起迎向2022年。

另外，觀傳局表示，今年跨年晚會主視覺邀請知名視覺設計師吳建龍操刀，以繽紛鮮明的三角形「Play播放鍵」漂浮在台北市著名建築物上空，前線的抗疫英雄，包含醫護、環保清消、警察消防以及外送人員等，引頸期盼等待按下繼續前行的播放鍵，與全民一起迎向2022年，期待在過去1年被迫暫停的日常、不得不停擺的計畫，都將全新啟動。2022跨年晚會購票網址：https://www.bftraveller.com.tw/webobj/travelteam/showticketA.asp?Product_id=0&team_id_no=42005&promo=&rp_dt_id