澳洲國防部長杜登（Peter Dutton）12日表示，若美國採取行動防衛台灣，「無法想像」澳洲不會支持美國，大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進昨（13）日發布推文嗆澳洲：最好做好準備為台灣及美國犧牲。

澳洲新聞網站「News.com.au」報導，《環球時報》總編輯胡錫進昨日晚間發布推文指出，「如果澳洲軍隊來台灣海峽作戰，無法想像中國不會對他們及支援他們的澳洲軍事設施展開猛烈攻擊，所以澳洲最好做好為台灣島及美國犧牲的準備。」

If Australian troops come to fight in the Taiwan Straits, it is unimaginable that China won’t carry out a heavy attack on them and the Australian military facilities that support them. So Australia better be prepared to sacrifice for Taiwan island and the US👍 https://t.co/98XUaRlvwL — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) November 13, 2021

胡錫進的推文被澳洲天空新聞（Sky News Australia）形容為對澳洲送出的「可怕」訊息，這則訊息顯然是衝著澳洲防長杜登前一天針對台海局勢的談話。

澳洲國防部長杜登（Peter Dutton）先前表示，澳洲是否與中國大陸開戰，是北京要回答的問題。

澳媒《澳洲人報》（The Australian）12日刊出杜登的專訪，杜登在訪談中表示，中國大陸進犯台灣的意圖一向「非常明確」，他並沒有明確承諾，如果北京動武，澳洲會協防台灣，不過強烈暗示坎培拉會在類似行動中協助美國。

「我們需要確保做好高度準備，我們有能力展現更強的威懾力，這就是我們如何讓我們的國家處在優勢地位。」

「中國是經濟與軍事強權，他們每年的國防支出是我們的10倍，而且若以噸位計算，他們每18個月生產的軍事資產，比整個澳洲皇家海軍艦隊還要多。」

「所以我們能夠與中國競爭的想法當然是無稽之談，這不是我們當前的問題，這個問題是，我們是否要加入美國？」

「如果美國採取行動，無法想像我們不會支持美國。而且我認為我們應該對此坦率及誠實，在沒有事先承諾的狀況下檢視所有事實及情況，或許有我們不需要採取那個選項的情況，但我想不到那些情況。」

美國總統拜登10月脫口美國有防衛台灣的承諾，News.com.au指出，拜登的發言加劇北京及西方各國之間的緊張關係，澳洲也無法置身事外，而且自澳洲和美國、英國成立AUKUS戰略聯盟以來，澳洲在台海局勢的角色也變得更加突出。

澳洲前總理吉亭（Paul Keating）10日表態，台灣不是澳洲的重要利益，澳洲應該避免捲入台海衝突。