民進黨全代會登場！ 三大巨頭蔡蘇賴同台

行政院長蘇貞昌今日出席民進黨全國黨代表大會並細數政績表示，過去政院推動前瞻計畫，國民黨在立院用丟水球、灑麵粉的手段杯葛，結果自己到地方上，國民黨立委就開始跑來要預算，根本是為亂而亂。

今日出席者，除了蘇貞昌外，包括蔡總統、副總統賴清德、桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁、屏東縣長潘孟安等黨內要角皆到場。

蘇貞昌今日的演說，直接將全代會變成「行政院記者會」，一邊手持招牌的「撞球桿」，一邊於台上一一點出政院政績，表示自己加薪減稅增福利，賸餘還能連年破億，反觀馬政府時期年年赤字。

蘇貞昌還提到「班班有冷氣」，營養午餐補助等政績，也另指出民進黨執政後推動綠能，現在太陽能發電可達4百萬瓩，等於是一個核電機組的3倍。

蘇貞昌話鋒一轉指出，自己要到立法院報告，國民黨還丟豬內臟。民進黨提出前瞻預算，國民黨還在立院議場阻擋，丟水球、灑麵粉，結果到了地方，國民黨立委紛紛開始跟我要預算。

蘇貞昌表示，美國國務卿布林肯說，若中國攻擊台灣，美國不會坐視不理。台灣正在歷史關鍵時刻，讓我們走過國民黨的亂，讓人民更有信心。

蘇貞昌最後也為1218公投拉票並表示「四個不同意、台灣更有力」。此外，也不忘感謝蔡總統，而台下的蔡總統不僅細心聆聽也鼓掌回應。