蘭陽博物館「蘭陽偵碳事件簿」微展今天（14日）開幕，透過宜蘭博物館家族館舍的減碳故事，以及「碳索」互動遊戲的方式，讓民眾掌握館舍耗能與碳足跡，盼能讓人了解溫室氣體排放的真相、落實各類減碳改造行動，以降低溫室氣體的排放。

縣府指出，今年落實節能減碳效益延伸到二結穀倉稻農文化館等12處博物館家族館舍，經過低碳改造工作，如裝太陽能板、換低耗能燈管、節能冰箱與節能空調的更換，每年節電8萬餘度，減少約42公噸二氧化碳排放，每年還可節省30萬元電費。

「蘭陽偵碳事件簿」微展將各館改造成效，運用圖卡等實務展示方式，納入節能減碳教育，並結合各館舍既有導覽及體驗遊程能量，融入氣候變遷教育議題，讓遊客從生活的博物館中，學習宜蘭的永續生活經驗。

縣長林姿妙表示，12處宜蘭博物館家族館舍，由專家攜帶科技儀器至各館舍進行節能減碳診斷，提供各項減碳對策輔導落實改造，盼能讓宜蘭持續往淨零碳排目標邁進。

縣府表示，歡迎在地朋友及外地遊客，共同化身為「蘭陽偵碳團」的一員，到蘭陽博物館展場大廳，從展示的內容與證物中調查二氧化碳出沒的足跡，找出氣候變遷事件的真相；11月23日下午5點前，到場參觀並到宜蘭縣環保局臉書粉絲頁活動頁面拍照打卡標記「＃宜蘭碳索博物館＃偵碳事件簿」，就有機會抽到12館舍體驗券或特色產品。