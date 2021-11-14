開設柴犬繁殖場、有柴犬達人之稱的高雄陳姓夫妻，13日清晨騎車外出，慘遭無照又酒駕的20歲黃姓男子駕車撞飛雙亡，家屬指控，他們趕到車禍現場時，黃男竟下車作勢打人，還嗆「不然是想怎樣？」，態度十分惡劣，陳姓夫妻兒子憤怒表示，「真的很可惡，希望這種人不要緩刑」。
警方調查，在翁園路開設柴犬繁殖場的53歲陳姓男子和54歲的李姓妻子，13日上午5時10分許，和兒時玩伴陳姓鄰居夫婦準備一起騎車出遊，4人剛出家門，就在高市大寮區光明三路和翁園路口，被從複合式釣蝦場KTV飲酒夜唱後開車的黃男撞上，柴犬達人夫妻2人連人帶車噴飛在地，雙雙不治！
據ETtoday新聞雲報導，四者陳男的姊姊表示，接到車禍消息後她大弟第一時間趕往現場，沒想到肇事的黃男態度極為囂張，還一度下車想要打人，嗆「不然是想怎樣」，她痛批肇事黃男「真的很惡質」。
當時同行出遊的陳姓鄰居夫妻立即打電話通知陳男夫妻的兒女，兒女趕到現場撫屍痛哭。死者陳氏夫妻的兒子接受媒體採訪時，透露自己剛報考警專，還在等成績放榜，對於酒駕男沒停車直直衝撞父母機車，造成父母不幸身亡，陳男兒子說，「這樣酒駕真的很可惡，希望法官勿讓酒駕這種人不要緩刑」。
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