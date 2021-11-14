苗栗縣警局頭份分局獲報汽車觸媒轉換器失竊案，隨即展開調查，並逮捕涉有重嫌的古姓男子，並起出相關事證。（翻攝照片）

苗栗縣26歲的古姓男子疑因缺錢買毒品，今年10月底至11月初，前往三灣鄉、南庄鄉等較偏僻地區，竊取汽車觸媒轉換器並變賣花用，未料遭民眾在臉書社群發文後，警方循線破獲此案，古男坦承共犯下7案，警方將古男依竊盜、毒品等罪嫌移送苗栗地方檢察署偵辦。

苗栗縣警察局頭份分局上月底在網路巡邏時，發現一名戴姓民眾在臉書社團「我是南庄人」，發文表示停放在南埔國小停車場的車子，觸媒轉換器遭竊，此文引發警方重視，因此頭份分局偵查隊、南埔及大河派出所立即成立專案小組偵辦。

警方調閱附近監視器，發現古姓男子涉有重嫌，掌握相關事證後，循線逮捕古男，並起出犯案工具如板手、套筒板手、活動板手、鋼鋸及安非他命吸食器等贓證物，古男也坦承在三灣、南庄等地，犯下多起相似案件。

古男向警方告知，因缺錢買毒品，因此趁無人之際，竊取汽車的觸媒轉換器並變賣，警方隨後將古男依竊盜、毒品等罪嫌移送苗栗地方檢察署偵辦。

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