先頭烏報到，漁民現剖黃澄澄烏魚子。（賴清美提供／吳敏菁彰化傳真）

先頭烏報到，漁民現剖魚膘。（賴清美提供／吳敏菁彰化傳真）

漁民李文龍分享怎麼挑最新鮮烏魚。（賴清美提供／吳敏菁彰化傳真）

漁民李文龍分享怎麼挑最新鮮烏魚。（賴清美提供／吳敏菁彰化傳真）

先頭烏報到，議員賴清美替漁民興奮，呼朋引伴買烏去。（賴清美提供／吳敏菁彰化傳真）

天氣乍冷，先頭烏搶先來報到了，彰化縣線西鄉塭仔漁港漁民李文龍網撈了上千尾烏魚，好消息傳回岸上，大清晨就湧進大批人潮要最新鮮「現撈烏」，李文龍也在岸邊展刀功，現剖黃澄澄的烏魚子、肥美魚膘，還有眼睛發亮的烏魚殼，通通被搶買一空，第一筆烏金粗估入帳30萬元。

議員賴清美說，每年烏魚入港，都是漁民和消費者最興奮的事，每年冬至前後，都烏魚捕撈的旺季，今年才11月先頭烏部隊就搶先來報到了，帶來好兆頭，去年因為暖冬，烏魚捕獲量創下歷年來最慘的一年，今年天氣乍冷，還沒等到寒流來報到，就搶得好采頭，趕緊也呼朋引伴來買烏魚，現撈最是美味無比。

漁民李文龍非常開心，說起去年全年捕獲不過1000尾鳥魚，這次出航到外海，烏金入網來，捕獲1000尾，「一天等於一年」，不過去年是最慘的特例，往年烏魚捕獲都還是很不錯，多少能替漁民小賺一筆年終獎金，今年大家一定都得出航得勝。

李文龍當場親剖烏魚肚，取出了烏魚子、魚膘，並解說，養殖烏魚只要取烏魚卵，魚殼另外批魚販，能看到整尾完整的烏魚，絕對是現撈，最新鮮美味不過了。

李文龍也說，大約再等個20天，大陸漁船捕獲的烏魚也會進來了，怎麼判斷是不是漁民「現撈」，看魚眼睛，亮閃閃就是新鮮，要是充血、混濁，可能就是死亡有段時間了。

塭仔港的漁民都受鼓舞，整備船隻，等候潮汐要出海「大撈一筆」，企盼烏金滿船歸。

烏魚又稱烏金，混身都是寶，烏魚子一斤市價上千元，魚膘也要600多元，烏魚殼看體型大小，每尾從100到250元都有，價格實惠，卻可以料理多樣風味，是最讓人驚喜的「季節限定」，無論是薑煎麻油，還是清燉魚湯，或是烏魚米粉，都是冬天裡讓人難忘的一道佳肴。