桃園市家庭暴力暨性侵害防治中心辦理數位性別暴力防治微電影創作徵稿競賽，總獎金高達19.8萬元，報名踴躍，投稿稿件近30件，13日舉行頒獎典禮，獲獎的10名得獎作品皆含有創意巧思。

社會局長鄭貴華表示，數位性別暴力案件型態多元，性騷擾與性別暴力不再侷限於現實生活中，受害族群年齡也越來越年輕，為此對於數位性別暴力的防治教育應該更加重視，希望藉由有教育意義性質的微電影拍攝活動，讓大眾了解什麼是數位性別暴力。

鄭貴華指出，面對數位性別暴力有「五不四要」的防治原則，「五不」包括不違反意願、不聽從自拍、不倉促傳訊、不轉寄私照、不取笑被害；「四要」則包括要告訴師長，要截圖存證，要記得報警，要檢舉對方，呼籲大眾別姑息暴力行為。

社會局表示，該次微電影徵件比賽有許多青年學子、影音工作者及社會工作人員投稿，影片非常有創意，拍攝題材包含網路跟蹤、網路性騷擾、惡意或未經同意散布與性或性別有關個人私密資料、性勒索、人肉搜索等多種議題。

社會局說，首獎得獎者拍攝「一時性起、掉入陷阱」影片，呼籲無論是男性或女性，皆可能會遇到相同透過視訊方式索取裸照的手法，千萬別因為一時的興起，而誤入陷阱。佳作作品中「拾、陸」製作團隊因本身為社工，演出服務對象的故事，更具有意義。

社會局補充，得獎者除獲頒獎牌，第1名可獲獎金8萬元、第2名3萬元、第3名2萬元及佳作1萬元，另還有網路投票人氣獎8000元。歡迎民眾可線上觀看得獎作品，網址：https：／／www.facebook.com／102683631493429／。