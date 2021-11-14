想看古物不用到故宮，新北市三峽歷史文物館即日起至12月12日展出「藝花一世界．翊葉一如來」藝術聯展，展出由台灣肖楠、檜木製作的清代、日據時代家具，以及一系列大師畫作，盼喜愛古物的民眾能一次飽覽。（三峽區公所提供）

想看古物不用到故宮，新北市三峽歷史文物館即日起至12月12日展出「藝花一世界．翊葉一如來」藝術聯展，展出由台灣肖楠、檜木製作的清代、日據時代家具，以及一系列大師畫作，盼喜愛古物的民眾能一次飽覽。

三峽區公所指出，近期三峽除了有的藍染節特展外，也邀請到在地藝術家籌畫策展，三峽歷史文物館本次與藝術家王翊如、大漢堂臺灣古董家具行合作，共同展出畫作、歷史老物，昨日也舉行開幕茶會，邀請腰鼓隊開場表演，並擺設茶席，營造出古董家具古色古香的藝術氛圍。

三峽區長周晉平表示，非常開心在地藝術家到文物館設展，齊心培養三峽藝術氣氛，也很感謝王翊如老師用心辦理本次展覽，自行連結多元資源，讓民眾能有體驗一場藝術饗宴。最後，疫情趨緩下鼓勵大家來三峽走走，三峽不僅文化底蘊豐富，自然美景也不勝其數，歡迎大家來到三峽逛老街、看展覽、親近大自然並體驗藍染文化。