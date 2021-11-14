35歲女星熊熊（卓毓彤）擁有甜美外型、G罩杯火辣身材，去年走過人生低谷後，積極地經營YouTube頻道，最新一集她邀請男星綠茶、網紅黃小愛等人暢談性經驗，自揭最受不了男伴學A片射臉。

熊熊的最新影片「酒後集體大失控？！熊熊自爆大會！超大尺度真心話公開」將於今（14日）晚間上架，她昨日先在IG公開28秒的預告，只見她和5個好友一起到屏東遊玩，在長桌前坐成一排大聊性事，熊熊問了其中兩名女生朋友：「你們最不能接受男生射你們哪裡？」台彩女神「愛語莎」秒回：「臉！」熊熊聽完馬上拍手贊同：「對！X的再給我學A片那邊射臉，北爛！」讓綠茶一臉似乎有話想解釋。

接著，黃小愛要綠茶講出一次最糗的性經驗，綠茶透露有次在連結時，發現對方的乳頭有一根毛，黃小愛無言地問：「一根你就不行？」愛語莎也拍桌大呼：「你不要騙了，我不相信！」綠茶趕緊解釋自己像吃麵線一樣拉長毛髮，神還原當時的動作，一群人聽完簡直笑翻了，熊熊事後發文透露：「結論就是直接限制級，這集是酒精版魷魚遊戲，錄完直接接著錄…整個很ㄎㄧㄤ，這集尺度還不看爆」並留言TAG愛語莎的IG帳號：「感覺會上新聞。」

雖然只有短短一段預告，仍掀起不小的討論度，網友紛紛留言直呼：「這才夠真實嘛，讚」、「乾…這剪輯最經典不是射臉，是那一根毛之後的表情，綠茶效果做足了」、「蠻好笑的」、「你們好嗨哦聊性愛滿厲害了，一定會上新聞的」。

【慾見234 X 三聲有性】酒後集體大失控？！熊熊自爆大會！超大尺度真心話公開！Feat. @黃小愛LittleLove @我就曜晟｜熊熊卓毓彤

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