為了積極留才，成為幸福企業，公股行庫積極推出各項員工福利，就是希望讓員工開心，更能提高效率。各銀行中，第一銀行今年新增志工假獎勵措施，土地銀行則是將於臺北、羅東、臺南3地區的分支機構，分別設置職場互助教保服務中心。

一銀2021年起增訂志工假獎勵措施，員工參與志工活動，得以集點制折換志工假，以鼓勵員工響應志工活動，發揮企業社會責任綜效。

合庫銀為照顧員工健康，除依年齡高低分別給予健康檢查補助費用外，對派駐海外未滿40歲員工，亦得於行方巡迴健檢年度或次年度返國自費健檢，最高補助3500元。

為鼓勵員工自行疾病預防，自2020年新增50歲以上員工MRA（磁共振血管造影）及肺部電腦斷層的補助，補助費用為每人6000元。

另外，合庫銀也研擬於今年新增「年滿45歲至未滿50歲且一等直系血親曾罹患肺癌相關疾病之高危險族群員工」納入適用對象。

而為鼓勵員工從事休閒活動，研擬已登記成立的員工社團，於今年起得申請行方酌予補助社團相關活動經費。

土地銀行為營造友善及兩性平等之就業環境，銀行與何嘉仁實業簽約，提供員工合法托兒機構，以加強普及托育服務。

此外，土銀配合財政部推動公共化教保、托育服務措施，加速推動2～6歲員工子女公共化教保服務，經報教育部國教署同意於台北、羅東、台南3地區的分支機構，分別設置各2班（上限60人）的職場互助教保服務中心。

彰化銀行提供員工心理諮詢輔導服務，委由專業機構「懷仁全人發展中心」、「晴朗心理諮商所」及「繪心庭心理諮商所」，提供心理諮詢輔導，銀行在每人9600元內負擔費用，以照護員工心理健康。

此外，彰銀對留職停薪人員關懷，為凝聚留職停薪人員向心力，透過各單位主管主動關懷訪察，關心員工留停期間的生活狀況及返回工作崗位的意願，以提高員工回任率。

臺灣企銀則是2020年推動享瘦新生活運動，營造並提倡健康生活氛圍，引導員工以健康方式正確減重。