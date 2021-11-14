喊話正面迎戰四大公投 蔡英文：哪怕有政黨是為了惡鬥

民進黨今全代會，身兼黨主席蔡英文總統致詞時先感念日前病逝的駐泰代表李應元當年的「手牽手護台灣」，牽起一條看不見的防線；針對公投喊出「正面迎戰」；她高喊，「我們要守住公投、守住補選，再度為台灣牽起一條看不見的防線，我們正面迎戰」。

蔡英文致詞全文：

許信良前主席、賴副總統、蘇院長、林錫耀秘書長、各位執政縣市的首長、各位黨代表同志、以及我們「友隊」的隊友們，還有在場很多百工百業的好朋友、各位貴賓，大家午安，大家好。

前幾天，台灣失去了一位好人才、我們也失去了一位好戰友，也是我的好朋友，還在盛年的李應元離開了我們。

他是2004年「手牽手護台灣」成功的關鍵人物。大家也都還記得，這個運動一開始被認為是「不可能的任務」，但正是因為應元燃燒熱情、百折不撓，最後讓大家留下了，滿滿的感動。

應元的人生很精采，他曾經是海外黑名單的一員。為了心愛的台灣，他放下美國優渥安逸的生活，寧願被抓、被關，也要回到台灣，為這塊土地上的自由民主拚出一條路。

這段故事，在座很多同志，可能都比我還熟悉。但我說這個故事，是因為我想告訴大家，每一個時代的人，都有各自的時代使命。

台灣的民主之所以可以不斷向前，就是因為有一位又一位，像應元這樣的鬥士，用青春、用血汗，追逐夢想，才能成就今天我們引以為傲的民主台灣。

今年，民進黨已經35歲了，以我們的生命經驗來說，這應該是一個充滿熱情、擁有足夠歷練，足以擔起大任的年紀。

此時此刻，台灣人民也給我們機會執政；因此，我們更要時時提醒自己，要為當下台灣人民交付給我們的使命而努力。

當全球經濟受到疫情影響，台灣的出口仍創下新高，今年經濟成長率更可望達到百分之6.01，國內的振興和復甦也正推動當中。

當威權主義威脅自由民主，站在民主最前線的台灣，得到了更多的支持。台美關係深化、台日關係緊密、台歐關係日益升溫，走向世界不只是願望，更是現在進行式。

當我們最愛的家園面臨文攻武嚇，我們推動國防改革、增加國防預算，國機國造、國艦國造成績亮眼；軍人的尊嚴更是受到國民普遍的肯定。

我們也沒有忘記公平正義的價值，加薪減稅、推動長照2.0、「零到六歲國家跟你一起養」。社會住宅在蓋、社工人數也在增加，社會安全網也一直在強化。

我們用行動證明，一個自由的社會，也會兼顧平等的價值。民進黨執政，台灣進步，大家說對不對？

但是各位，進步的路途，從來不是順風順水。挑戰很多，我們要去克服、要去嘗試說服，要讓更多希望台灣更好的夥伴，跟我們站在同一陣線。

年底的公投馬上就要來了，我們的主張很清楚，就是「四個不同意，台灣更有力」。

在這裡，我再跟大家說明一次：

第一個不同意，我們不同意重啟核四。

核四蓋了二十幾年，花了三千億，沒有為台灣發過一度電。拼裝車不安全、核廢料無處去。台灣人口密集，禁不起任何一次核災的危害。

核四附近的北北基宜桃，分別是不同的政黨在執政，但大家都有共識，核四絕對不能重啟。

第二個不同意，我們不同意三接停建。

三接攸關北部供電，可以補足電力缺口，改善南電北送、中電北送的電網安全。還可以減緩長期困擾中南部的空污問題。

大家關心的藻礁保育，我們也盡最大努力，不僅縮減規模，更同意再外推，還設立保育基金。三接一旦停建，電力供應不穩會衝擊經濟，持續燃煤無法改善空污；經濟環保兩頭落空，我們不能同意。

第三個不同意，我們不同意反美豬進口。

在還沒有國際標準和科學證據的年代，民進黨確實曾對美牛美豬的萊劑使用，表達過疑慮。不過，在CODEX公布標準之後，我們也決定接受。

從馬政府開放美牛進口至今，已經九年了。這九年來，並沒有傳出任何健康的問題，美牛的進口量更成長了三倍。

今年元旦以來，進一步的開放美豬，沒有對豬農朋友造成影響。國內豬價平穩，台灣的豬肉走出了口蹄疫的陰影，正準備要出口到更多國家。

貿易有來有往，如果我們想要把台灣的好東西，賣給全世界；其他國家當然也期待台灣，能夠允許符合國際標準的商品進口。

我們進一步開放美豬，可以向世界展現，台灣有決心解決困難的貿易問題，來積極參與高標準的區域自由貿易協議。此時此刻，如果政策「倒退嚕」，國際社會會怎麼看台灣？他們會相信台灣人真的有走向世界的決心嗎？

第四，我們不同意公投綁大選。

三年前那場選舉，排隊要排好幾個小時，開票要開到半夜。甚至還有邊投票邊開票的狀況，嚴重影響了民主品質。

所以我們把公投和大選分開，做出更完整的配套，讓大家在做決定時候，更理性、更周延，讓台灣的民主可以深化。現在有人想走回頭路，讓政黨利益綁架人民理性討論的空間，所以，我們也不能同意。

各位，我們要用公投的結果，告訴全世界，台灣是值得信賴的夥伴。

我們願意參與全球暖化的解方、我們願意尊重自由貿易的價值、我們願意為民主深化而努力。

守住這場公投，守住國家未來發展的方向，這才是「四個不同意，台灣更有力」真正的意義。

各位，在公投的挑戰前，正面迎戰，是我們唯一的選擇。我們要正面捍衛自己的價值，正面捍衛執政的理念，以及正面捍衛國家發展的路線。

民進黨不怕公投，更不害怕對手提公投。公投是人民的權利，就算發動公投的政黨，起心動念是為了惡鬥，公投依然是人民的權利。

我們要做的，不是抱怨；我們要做的，是把自己的價值和理念說清楚，然後相信人民會做出理性的決定。

在公投討論的過程中，我們可能會發現，有些訴求單一價值的理念，也許不夠全面、不能關照到國家發展的許多面向。但是沒有關係，不同的意見，才是多元社會的正常現象。

我們是執政黨，我們有最大的責任，要去充分溝通、誠心說服，告訴大家公投不是政黨對決，公投攸關國家的未來，必須審慎思考、充分討論。我們要找出更多的夥伴，一起來站在，讓台灣更有力的陣線上，這就是「正面迎戰」。

不只公投，接下來，從明年初的立法委員補選，到明年底的地方選舉，還有一次又一次考驗，正等待著我們。