前民進黨立委唐碧娥10月施打第二劑AZ疫苗，疑似出現嚴重副作用，已多次到醫院打點滴，不僅爆瘦公斤、全身無力，甚至要靠枴杖走路，讓她直呼「生不如死」。

唐碧娥11月1日在臉書提到，打完第二劑疫苗後感到不舒服，到成大醫院急診，並抽血、照X光檢查，「想不到打完疫苗暴瘦5公斤」，當天打了兩支點滴後感覺胃好像抽筋。11月3日她又PO文稱，「何謂生不如死—打AZ疫苗的副作用」，並透露先前打第一劑時也躺了兩天。

11月8日唐碧娥發文表示又打點滴，她說，AZ的副作用已持續20多天還是不舒服，打完點滴有好一點，但藥效過後又反覆不舒服，坐也坐不住、躺下也難過，並嘆「真不知道該怎麼辦，或許是否要住院呢？」之後又於11月11日到醫院打點滴，13日則表示，頭痛、眼睛模糊。

唐碧娥打完第二劑AZ疫苗後，多次因身體不適打點滴。（圖／摘自唐碧娥臉書）

唐碧娥施打第二劑AZ後，持續出現不適症狀，她接受媒體採訪時表示，前後共打了6、7次點滴，但抽血、X光檢查都沒有問題，這段時間以來已爆瘦約7公斤，走路還得拿枴杖。