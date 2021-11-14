10月虎豹潭不幸的溺水意外，讓壽險業淹大水。由於有四位罹難者不滿15歲，投保的意外險（即傷害險）或旅平險，只能退還保費，引發爭議，金管會緊急要求承保壽險公司以善盡社會責任的角度，給付喪葬費用61.5萬元，且全面檢視壽險公司現售的意外險及旅平險，若條款規定15歲以下身故只退還保費者，將全面下架。

保險局局長施瓊華16日將親自主持拍板會議，要確定四大方向，一未來將要求傷害險與旅平險若有承保15歲以下兒童，身故應給付喪葬費用，現依法為61.5萬元，亦或是單純只有意外醫療保障（一般很少這類保單），必須讓保戶清楚知道，不能有錯誤認知；二是同一被保險人未滿15歲時的壽險、傷害險等身故保額要合計，超過61.5萬元者，要告知保戶，讓其選擇身故時退還保費，或不再額外多投保，此部分應新增保戶確認書。

三是2010年2月3日之後投保的意外險（含旅平險），在2020年6月之後不幸因意外身故，且年齡未滿15歲者，都應給付喪葬費用，沒有給付的公司要在2021年底前補付；四是壽險公會要在會議後將完整配套方案交到保險局，保險局核覆後的七天內，不合規定的意外險一律暫停銷售、下架。

也就是最慢11月底前，所有意外險、旅平險要更新為未滿15歲的被保險人若因意外身故，應有給付喪葬費用的機制。

保險法107條規範未滿15歲被保險人的人壽保額，2008年以來已更動過三次，2010年2月3日到2020年6月11日之間，未滿15歲被保險人身故只能退還已繳保費或帳戶價值，但因發生0206大地震、復興航空墜機、普悠瑪出軌等意外，身故兒童完全沒有身故保障，立法院又修正條文在2020年6月12日之後未滿15歲身故可以給付喪葬費用，依遺贈稅法的喪葬費用扣除額1/2，即61.5萬元給付。

今年10月16日突發暴雨，造成虎豹潭二大四小溺水事件，有兩家大型壽險公司承保四名兒童的意外險或旅平險，依契約內容只退保費，保險公司後來給付10萬元慰問金，仍引發家屬不滿，鬧上金管會，引發這場風暴。

兩家承保壽險公司的保單並沒有違法，但以「落實社會責任」將給付喪葬費用，所有壽險公司都有未依新保險法修正的意外險或旅平險，一律要下架、重新設計，2020年6月12日之後若有只退保費者，亦要補賠。