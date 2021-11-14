【愛傳媒賴祥蔚專欄】新北市新店區的人類歷史悠久，歷史學者盛清沂1960年代在新店溪左岸發現了新石器時代的圓山文化遺址多處，距今3000多年。

漢人到來之前，新店為原住民居住，乾隆五年、西元1740年，在臺北開墾中崙庄的郭錫塯來到青潭開鑿水圳，與原住民發生激烈衝突。當時新店的平地還有平埔族居住，屈尺往上等山地則有泰雅族居住。其後，漢人逐漸進入新店開墾，取名大坪林，有七張等五庄。新店最古老的土地公廟是「斯馨祠」，廟旁的「斯馨碑」立於乾隆四十四年、西元1779年，足為見證。其後漢人又越過新店溪，進入直潭、灣潭與屈尺開墾。

嘉慶二十一年、西元1816年，黃朝陽等漢人來到直潭開墾，因為原漢衝突而退出，兩年之後又與馮、許、陳等三姓四家以「結首制」設隘開墾，得以固守。道光年間，王永慶家族的第一代開臺祖，從泉州安溪跨海來到直潭開墾；在此同時，泉州王、李、林三姓也來到了灣潭開墾。

西元2008年，文史人士意外發現民眾泡茶的「石桌」，竟然是已有186年歷史的石碑，是道光十五年、西元1835年，直潭通往灣潭道路修通的紀念，名為「緣碑」。這塊石碑的重新發現，見證了新店的發展歷程。

到了咸豐朝、大約1850年代之後，漢人向山上開墾，在屈尺、廣興一帶與泰雅族激烈對抗。

咸豐年間，最早來到屈尺開墾的漢人，是林、張、劉、王、陳、周等姓，他們從故鄉安溪請來清水祖師的香信奉祀。西元1860年從艋舺的清水祖師廟分靈奉祀，建立了岐山巖清水祖師廟。這是根據最早的立廟碑文記載。

不過2006年印刊的《岐山巖清水祖師廟誌》則提到早在道光二年、西元1822年漢人已經來到屈尺，道光四年進行開墾，當時已有茅屋供奉清水祖師的香信，道光十四年因為原有茅屋毁損而重建。

光緒十一年、西元1885年，屈尺庄民在衝突中遭到原住民殺害，臺灣巡撫劉銘傳派員前往招撫泰雅族，在隔年成功，從此才能開山通路。

日治時期，在臺北州文山郡新店街之下設有直潭「大字」，其下有「直潭」、「灣潭」、「屈尺」、「小粗坑」等「小字」。大字、小字是日治時期的行政單位。

作者為臺灣藝術大學廣播電視學系教授、歷史作家

● 本文為作者新書《穿越臺灣趣歷史》（出版中）的內容。

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