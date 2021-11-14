【愛傳媒藺奕專欄】貴婦朋友邀請我到家裡，希望她親手購地自建的城堡豪宅，能與藝文影視活動有更深的連結、綻現新生命。而我總相信施予和所得是守恒的，但願釋放的善意，能在冬季來臨之前，換得一些命運的寬宥。

聊著聊著，暮色在我們周圍打上了光。

「來，上我車，我載妳去透透氣。」她家離太平青鳥只有十分鐘車程，而且一半路途貼向海。就快接近時，上坡的彎路狹窄且崎嶇，我突然想起26年前九份的基山街。

當時基山街還不是熱門景點，第一位去開禮品店的「外地人」是盧阿姨，那塊木質店招的藝術字已經刀刻過了，卻沒人上色，她和母親一邊聊天、一邊拿出一堆廣告顏料慫恿我畫，我也就傻傻地做了，當我踏上凳子把招牌掛好，望著空蕩蕩的基山街，心裡十分困惑，連個鬼影都沒有，只有白癡才會上來買伴手禮。

兩年之後，等我從美國念書回來，基山街已經萬人空巷了，母親也開一間水晶禮品店，只要遇到親友上來，我都得意地帶他們去街口看那塊我親手彩繪掛上的店招，全盛時期，盧阿姨在九份擁有超過六間店鋪、還有民宿。

現在回想起來：什麼時候做甚麼決定、學業、工作、為什麼和A約會、結果卻選擇A的閨蜜B結婚，其實都是命運的巨變。只是當時寫在日記上，相當沉悶和平凡：「燥熱的下午，枯燥塗著廣告顏料，尿急得提前、因為公共廁所有點遠⋯⋯」還以為是生命中普普通通的某一天。

太平青鳥位在基隆的好萊塢「KEELUNG」這幾個巨大英文字母的眉眼之下，我願意以原價買下一本《失衡的電影文本：王家衛電影分析》，很大原因是書架上的陳設，讓人有種一期一會的無常感，或許正因如此，才讓人覺得，這些書需要被收養、被繼承，書店不倒的秘訣是不能讓人產生厭倦。

「送給妳，這樣妳家就可以辦一場讀書會了。」朋友笑了，她一直想幫我好好拍張長腿照，拍照時她喜歡講日語，我就想笑，覺得自己是無毛的花輪君。

帶著新書出來，窗外暮落與夜晚短暂地相擁，懷裡揣著故事，可能是一首詩、或是一陣海風。

基隆港內，威海營區131艦隊泊靠的是諾克斯級飛彈巡防艦，後方的郵輪仍在等待，希望尚未起錨，夢想的影子釘在怡靜的海岸。新月如鉤，舊星如願，巨大霓虹的「KEELUNG」被電流無限放大，人為修整的港都風情。

有單身的女孩支著矮牆，她也望向海灣，內心寬敞的孤單，簡直有八線道，很久才有一次真正的運送，如此浪漫電影場景，我想，如果她摸著心口把它壓一壓，還能擠壓出一絲被幻覺加持的甜，那甜，將開往昨夜的碼頭、甚至吵醒二分之一個太平洋。

作者為文學奬得主

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