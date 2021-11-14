民進黨立委陳亭妃的公投宣傳鐵馬隊今天在下營區上帝廟集合。（陳亭妃立委服務處提供／張毓翎台南傳真）

上帝廟主委洪和全特為每輛腳踏車結上平安紅結，祈求「公投四個不同意」過關。（陳亭妃立委服務處提供／張毓翎台南傳真）

從14日開始，到公投投票前的每個周末，陳亭妃的公投宣傳鐵馬隊將深入台南各行政區。（陳亭妃立委服務處提供／張毓翎台南傳真）

1218公投在即，有別於既定宣傳模式，台南市民進黨立委陳亭妃14日以鐵馬行的方式深入基層，說明4項公投案，首站選在諧音「會贏」的下營區，出發前先在當地歷史悠久的上帝廟上香，祈求「公投四個不同意」能過關。

從14日開始，到公投投票前的每個周末（11月20日、21日、27日、28日，12月4日、5日、11日、12日），陳亭妃的公投宣傳鐵馬隊將深入台南各行政區，啟動街巷戰，藉著騎鐵馬、發口罩的宣傳，讓民眾了解政府推動政策的心。

陳亭妃指出，針對4項公投，因為主題的關係，南部鄉親可能覺得「那是北部的事」，所以她用騎鐵馬方式到基層，說明4項公投都是關乎台灣未來發展的議題，增加大家對公投的關注度與熱情。

鐵馬隊今天在下營區上帝廟集合，陳亭妃及台南市議員吳通龍、蔡旺詮、周麗津、陳怡珍、蔡秋蘭、陳秋萍、陳碧玉、林志聰等人，在上帝廟主委洪和全的陪同下，向上帝公上香祈求。

祈求完畢後，一行人從下營出發，一路騎經官田、麻豆、六甲，最後將抵達六甲恒安宮，也要向媽祖祈求，讓台灣不要再亂下去。陳亭妃強調，台灣進入到TIFA復談、申請加入CPTPP的重要階段，要把握契機，人民做政府的後盾，讓小英政府有很好的發揮。