高雄銀行捐助設立的「高雄銀行社會福利慈善基金會」為協助充實高雄血庫安全存量，以應急需，再度攜手高雄捐血中心，號召愛心人士於近期在高雄捷運紅線之「漢神巨蛋1樓廣場」舉辦捐血活動。

高銀董事長董瑞斌也利用假日期間出席此活動，到場問候及感謝熱心捐血的民眾與志工，並表示高雄銀行對社會公益不遺餘力，長期實踐企業社會責任，多年來透過「高雄銀行社會福利慈善基金會」持續辦理公益及捐血活動，落實「取之社會，用之社會」的企業使命。由於新冠肺炎影響，民眾出外捐血意願降低，致高雄血液庫存量拉警報，此時高銀慈善基金會舉辦捐血活動，希望大家能挽袖熱捐鮮血，捐血一袋，救人一命，來幫助有需要的民眾，讓社會更善美。

董瑞斌表示，在新冠肺炎期間，為振興受疫情影響之經濟，高雄銀行接受經濟部及高雄市政府委託，擔任五倍券及高雄券兌領銀行，並已配送高雄券給餐飲、旅宿及百貨等業者，希望能藉此吸引民眾來高雄消費，振興高雄的經濟，來高雄「開就賺」，期有效幫助受創產業及民眾，紓緩經濟生活壓力並快速復甦。

對於後疫情時代，董瑞斌表示，高雄銀行積極響應投資青年政策及力挺青年創業，配合經濟部「青年創業及啟動金貸款」及高雄市市長陳其邁的加碼利息補貼青年政策，提供青年創業所需資金，給予實質幫助，並營造友善創業環境，使有志青年能夠圓夢，活絡高雄經濟，讓高雄銀行、高雄青年及政府共創三贏。截至2021年10月底止，已於高雄市承作青創貸款25.45億元，為全國金融機構於高雄市承作青創貸款的31.17％，辦理績效亮麗。

未來，高雄銀行也會持續協助高雄市政府施政，積極規劃便民利商的金融商品與服務，嘉惠高雄市民及在地企業，發揮在地金融社會功能，善盡金融好鄰居的責任。