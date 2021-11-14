漫威英雄電影《永恆族》全球熱映，上映短短數週即穩坐全球票房冠軍，劇情裡當眾人登上母艦時，出現幾秒的綠色包裝零食，被眼尖的影迷認出正是台灣經典零食「浪味仙」，短短幾天「浪味仙」品牌一詞就衝上Google熱搜排行榜，最高搜尋量高達2,000筆以上，各大論壇及社群討論在一週內文章也高達近百篇，顯示出電影中出現台灣品牌零食，讓許多民眾感到相當驚喜。

全新韓式部隊鍋口味(全聯獨賣)。(圖/截自浪味仙官方粉絲團)

意外爆紅，讓品牌接到詢問訊息量爆增！

許多影迷在看完電影後，紛紛到各大論壇搜尋相關訊息，堅信一閃而過的綠色包裝零食正是台灣品牌「浪味仙」的經典海苔風味，紛紛湧進品牌粉絲團詢問小編，客服電話同時也接到許多網友詢問哪邊可以買到同款浪味仙。

更有許多行動派網友直接衝到各大賣場及便利商店購買「浪味仙」帶到影院再度二刷三刷觀賞電影，並搶著上傳社群，將「浪味仙」與《永恆族》海報拍照上傳來跟風話題，目前市面上除了最經典的「田園蔬菜風味」外，也還有許多不同口味讓民眾做選擇。

浪味仙_日式烤海苔。(圖/截自浪味仙官方粉絲團)

廠商加緊生產，回應影迷期待，受女神欽點的海苔風味，即將再度回歸！

眾多影迷熱烈敲碗，紛紛希望能夠再度推出「海苔風味」浪味仙，對此回應影迷期待，品牌表示工廠目前正加緊生產「海苔風味」浪味仙，也預告受女神欽點與超級英雄青睞的「海苔風味」浪味仙即將重磅回歸。

兩大超商最快12月就買得到！

對於「海苔風味」浪味仙的上架期程，品牌預計12月1日在7-Eleven、全家兩大超商同步上架，屆時消費者也能再度嚐到這款備受女神青睞與英雄喜愛的風味，想必又將帶來一波搶購熱潮。