晶片荒造成進口車買氣噴發，車商持續拓點，VOLVO再度斥資5億元，最新開幕的 VOLVO 新凱士林旗艦店，以原廠最新 Volvo Retail Sustainable Experience (VRSE) 5.0 規格打造，集新車展示、售服保修、Volvo Fika、VOLVO SELEKT 與 VOLVO Professional Car Care 等一站式服務，搶攻大台北地區廣大客群。

廣受台灣消費者喜愛的 VOLVO 汽車，以其出色產品本質及北歐式奢華體驗，在台銷售成績接連創下新高，除了持續導入全新車款滿足國內市場所需，更針對車主擁車體驗積極強化，打造出色五感服務，給予賓至如歸的最高享受。

VOLVO 新凱士林旗艦店坐落於北投士林科技園區，總樓地板面積近 2500 坪，與兒童新樂園、科教館、天文館等熱門地標相接，鄰近北投與天母生活圈佔盡地利之便。全棟建築為呼應原廠綠色永續的理念，加入太陽能板、雨水回收系統和大量綠色植栽元素，同時突破室內空間運用和建築外觀材質的既定限制，透過超大的明亮落地窗讓路過的人們可以遠眺 VOLVO 各式車型。

挑高 4.5 米的一樓展示空間設置 4 款展示車，在灑落的自然光中展現彬彬有禮的姿態，而位於整個展間中心位置的，是以 13 句 VOLVO 品牌理念所打造的願景牆，貫穿一樓至三樓的挑高牆面，不只展現品牌期許與目標，亦將北歐「公共共享」的設計理念巧妙與客戶體驗相結合。

展間一樓後方則是空間獨立的接待及維修服務區，設有 8 個獨立工位與專屬全功能四輪定位工作區，同時斥資購入拆胎機與平衡機，為車主行車安全做堅實把關。 VOLVO 新凱士林旗艦店亦將陸續配置客用 AC 充電樁 5 座及 DC 充電樁 2 座，便利 PHEV 雙能電動車主之餘，也為下一世代的純電用車體驗提前佈署。

二樓空間集新車展示區、客戶休憩區、 VOLVO Fika 、洽談室、精品展示區及兒童遊憩區於一身，採光明媚且挑高的新車展示區可同時擺放 10 款車型，讓每位賓客能在舒適無壓力的空間飽覽 VOLVO 全車系，並配備多達 100 席位的客戶休憩區。