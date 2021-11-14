高端疫苗接種後出不了國，加上國際新冠疫苗到貨量充足，台灣疫苗覆蓋率也逐漸提升，使得打氣更加低迷。對此，衛福部長陳時中昨坦承，高端疫苗可能打不完，「不用騙自己」。聽完陳時中的回答，許多網友痛批陳的說法很不負責任，「不用騙自己，都你在騙人民啊」。

陳時中13日出席「2021台灣醫學週」演講時坦承，高端疫苗可能打不完，「不用騙自己」，並表示，要發揮地球村、友邦的效益，看哪裡有缺就往哪裡送。

此外，針對流行疫情指揮中心宣布，開放有出國需求已接種1劑或2劑高端的民眾，可混打2劑AZ、BNT或莫德納，遭外界痛批高端是白打了，陳時中則認為，主要是為了年輕學生族群，因為美國耶誕節過後陸續恢復實體上課，但當時可供年輕族群使用的疫苗選擇相對少，打高端的人數比較多，並澄清「黨政人士不是我們要考慮的範圍」。

對於陳時中的回應，許多網友在報導相關新聞的《中時新聞網》、《Yahoo!奇摩新聞》的臉書下方留言表示，「不用騙自己，啊！都你在騙人民啊」、「害自己人還不夠，還要害別人」、「奇怪了，不努力讓高端好好認證為國際認可疫苗，只會講些543，哪裡有缺哪裡送，沒被認可的疫苗有地球友邦要收」、「重打疫苗的感覺很差誒，還好一開始就不信台灣疫苗」、「訂一堆沒人要打的疫苗，然後再來花別人的錢當凱子」。