高雄亞灣5.3公頃的「特貿三」、全台最大公辦都更招商案，評選結果出爐，3塊基地分別由興富發、國揚與台灣人壽合組的團隊、以及國城與高興昌合組的智匯方舟合作聯盟得標，未來將投資750億元，創造至少4000個就業機會。

高雄都發局14日表示，高雄亞灣「特貿三」從12日開始，歷時48小時才完成評選作業，「特貿三」北基地由興富發建設取得最優申請人、「南基地北側」最優申請人為國揚實業與台灣人壽保險公司合組的團隊、「南基地南側」最優申請人則為國城建設公司與高興昌鋼鐵公司組成的智匯方舟合作聯盟。

高雄都發局說，「特貿三」預計吸引民間投資金額總計超過750億元，不但揮出高雄大型公辦都更招商成功的漂亮全壘打！同時更創下全台規模最大公辦都更新案的歷史紀錄！

高雄副市長林欽榮表示，亞灣特貿三土地都更開發後，將集結商、辦、住、零售及產業、以及公共服務等綜合使用機能（Mixed-Use Project），與經濟部高雄軟體科技園區一、二期交相呼應，共築成為行政院大南方計畫及5GAIoT創新園區的產業火車頭。

這是繼台積電宣布至高煉廠投資奈米級晶圓廠後，高雄再一個重量級的公私協力開發案的正式啟動。

林欽榮指出，依各基地最優申請人投資預估，「特貿三」5.3公頃開發後總價值，將超過1200億元，創造至少4000工作機會，該案地主台電公司及高雄市政府，也將在合作開發中，分回超過達10萬坪總樓地板面積（台電60.7％、高市府39.3％），以供5GAIoT創新企業、青創基地或會展商業等產業空間設施使用；。

他說，此一產業空間設施量能，將與經濟部高雄軟體科技園區一、二期鏈結形成商、辦、及研發軟體產業一體的綜合場域，奠定高雄亞灣在5GAIoT產業生態鏈發展區域優勢地位。

根據3家最優申請人開發及經營構想，將與高市府共同推展5GAIoT產業、以及興建最符合國際潮流的鑽石級智慧建築，以及設置智慧建築5GAIoT產業創新設計館、智慧零售體驗館與回饋給高市府5千萬元到1億元不等的規模，以供設立5GAIoT推廣基金會、設立5GAIoT創意交流中心，以及在減碳50％目標下，開發興建符合次世代生態環境、開放社會及智慧治理目標成為智慧建築及綠建築之新一代建築新典範；。

此外，也有最優申請人團隊承諾，將於開發時同時成立新創天使基金，鼓勵高雄在地5GAIoT新創團隊，並結合陽明交大、與成大人才進駐設立智慧學院與智慧中心，形成公私協力夥伴推動新創產業的生力軍。