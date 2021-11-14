美國國會與政府達成藥價調整協議，激勵醫療類股近日反彈大漲，MSCI世界醫療保健指數強勢突破季線反壓，回到歷史高檔區間。投信法人表示，協議內容讓市場大鬆一口氣，加上，疫苗股修正已達滿足點、醫學年會陸續回復正常，資金可望重回醫療類股。

第一金全球AI精準醫療基金經理人常李奕翰表示，「藥價法案」最大衝擊點在2015年下半年，由於美國隔年度將舉行總統大選，因此成為政治祭品。不過，隨著兩黨不斷協商，衝突逐步降溫，從全面性的藥價調整，縮減為針對聯邦醫療保險的部分藥物。

常李奕翰表示，市場對於藥價法案的反應鈍化，以胰島素來說，協議價格設定為每月35美元上限，但主要大廠諾和諾德股價不跌反漲，似有利空出盡的味道。同時加上疫苗類股本波修正已來到波段滿足點，各大醫學年會也因為疫情和緩而正常召開，重新凝聚投資人信心。

觀察MSCI世界醫療保健指數已自波段低點反彈6.7％；其中，MSCI生物科技指數彈幅6.6％，與創新醫療相關的MSCI生命科學、MSCI醫療保健設備指數，反彈更超過7％。

全球新藥研發持續成長，而且採創新技術的生物藥比重不斷增加，近2年已超越傳統小分子藥，最主要原因是細胞再生、基因治療技術成熟化發展。

常李奕翰表示，這些都是精準醫療領域的範圍，吸引國際藥廠爭相卡位，正帶來大量的成長動能，醫療類股也將重回資金懷抱。