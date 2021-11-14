為積極拓展5噸以上商用車市場版圖，三陽工業旗下南陽實業11月正式成立商用車專屬經銷通路，透過全台四大經銷商專營HYUNDAI商車銷售，搭配6處銷售據點、5處全功能服務廠5店及7個商車快保廠，新升級硬體通路，配合即將導入大型商用新車時，有望提供市場完整專業銷售與服務。

有鑑於國內商用車市場年年成長，2016~2020五年間平均都有近10％年增長幅度，其中又以5噸以上商用車為主力，南陽實業自2005年起引進HYUNDAI Truck ＆ Bus(以下稱HYUNDAI商車)品牌在台銷售，今年更是創下三噸半級貨車銷售冠軍佳績 (市占率達7成)。

南陽實業於全台規劃四大經銷商專營HYUNDAI商車銷售，分別是北高為主的匯昇汽車、桃園中壢利揚實業、台中大淯汽車以及台南陸威達國際汽車，全新設立6處銷售據點、HYUNDAI商車專屬全功能服務廠5店以及商車快保廠 7店，建構完整的售後服務網絡，讓各位商用車頭家買車放心、用車更安心。

南陽表示，4家經銷商的加入，除了替品牌商用車帶來銷售成長動能外，售後維修並且同步提供服務，為即將導入全新5噸／10噸以上重車超前部署；展望HYUNDAI商車的中長期計畫，環保潔淨新能源車趨勢以及集團研發實力有成，南陽實業會持續針對市場需求的其他重車款及已在歐美商業運轉的Xcient 氫燃料電池商用車積極評估引進。