韓國人妻網紅辛載恩（신재은）先前跟上《魷魚遊戲》風潮，中空穿上劇中工作人員桃紅色的制服人氣暴漲，引來20多萬網友喊讚。她雖已婚，但成為人妻後性感程度不減，近日她又曬出自己在健身房運動的照片，可見她下半身穿著丁字褲，上半身沒穿，僅用毛巾掛在脖子上遮住兩點，又再度讓粉絲噴鼻血。

韓國不少網紅或DJ都以清純甜美的精緻臉蛋加上不科學的爆乳、翹臀火辣身材走紅，她們多半敢穿敢露，也很會擺姿勢以營造照片中的情境氛圍，往往一出手就引來數十萬網友按讚，在IG上擁有266萬粉絲的辛載恩也是其中的佼佼者，她不僅皮膚白皙，擁有大眼挺鼻，呼之欲出的E級上圍也相當吸睛。

辛載恩上身全裸，僅用毛巾遮點。（圖／翻攝自zennyrt IG）

然而不同於其他網紅，辛載恩2019年就已宣布死會嫁為人妻，但她走入婚姻後性感程度不減，先前還曬出自己扮演《魷魚遊戲》工作人員的照片，可見她將桃紅色的制服脫到大腿間，手上拿著畫上正方形圖樣的面具，裡面穿著用線條連接而成的性感內衣，僅遮住乳暈，傲人圓弧上圍大放送，她寫下：「快來吧！募集遊戲志願者」。

辛載恩近日又分享自己健身的照片，透露家中的健身房最近剛裝修完成，裝飾得很帥氣，問網友：「要來我家玩嗎？」照片中她穿著黑色內褲坐在健身器材前，僅用毛巾遮住胸部，洩出東、西半球，而她家的健身房中不僅有許多專業器材，牆上還掛著疑似是她本人拍的辣照，從窗戶往外看又有無敵夜景，引來18萬左右的粉絲喊讚，紛紛報名想去她家參觀健身房。