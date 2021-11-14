宋姓大學生的母親發出聲明，回應瑪莎惡少父親道歉聲明。（宋母提供／馮惠宜台中傳真）

台中市11月7日發生宋姓男大生因行車糾紛遭「瑪莎拉蒂惡徒」張男等人痛毆事件，張姓主嫌父親出面道歉，宋母稍早也發生聲明，強調「予以尊重，但目前仍無法表示原諒。」

宋母文中表示，對於百桂食品張爸爸的道歉聲明，我予以尊重，但目前仍無法表示原諒。「我是一位單親媽媽，與孩子相伴相守。孩子貼心善良，他醒來第一句微弱的話是：『媽媽抱歉讓你擔心了』。失去孩子再多道歉對我都沒意義。

宋母也在文內表示，當她間接得知當天他所受到的殘酷對待，筆墨難以形容心碎與悲痛。「我的孩子在當下也是不斷的道歉，但您的孩子並沒有原諒他…他的頭被打、被踢、被用力在地上踩踏，他癱軟在地滿頭都是血，而您的孩子仍不停手，還叫了更多的人…我珍貴兒子的生命被輕賤如螻蟻草芥。」

宋母表示，不希望見到別的孩子跟她兒子一樣痛苦無助，也不想見到別的母親跟她一樣傷心流淚，真切希望這個事件能夠對您的孩子及其它施暴者有所影響，未來社會也將不會再有同樣的被害者。最後也強調，口頭道歉及書面聲明都令人難以感受，唯有實際的懺悔行動才能讓人體會到真實的悔意。