嘉義縣警方說明案發情形及逮捕賴嫌過程。（嘉義縣警察局水上分局提供）

嘉義縣太保市賴姓男子12日晚上9點多，持西瓜刀衝進一家檳榔攤砍殺廖姓男子，致廖男頭部重創，當場鮮血淋漓，送醫急救，目前還在加護病房搶救中，警方當晚逮捕賴男，依殺人未遂罪嫌送移送法辦，檢方13日聲押獲准。

據了解，賴姓男子已離婚，平常精神狀況不穩定，但尚未有精神障礙手冊，現由縣衛生局列冊追蹤，疑似妄想鄰居廖姓男子對他不利，前天晚上看到廖男在檳榔攤，就拿起1把約40公分長的西瓜刀，衝進檳榔攤朝廖男的後面用力砍下。

廖男的頭頸部被砍中，隨即轉身反抗，但又被砍好幾刀，當場血流如注，癱軟在地休克，在場民眾立刻報警，賴男跑回家裡，警方趕到逮捕。

當地里長指出，賴男是地方上的頭痛人物，全里都不希望他回來，多次通報列管，希望司法機關能採取應有措施，不要讓他回來造成地方人心惶惶。

廖男的親友說，廖男負擔一家老小的生活家計，經濟拮据，如今無緣無故突然被砍成重傷住院中，全家人頓時失依靠，處境堪憐。

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