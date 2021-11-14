台中市洪橋室內裝修企業有限公司董事長謝順成今天捐款新台幣20萬元給金門縣政府，做為救助弱勢家庭基金之用，由縣府秘書長陳朝金率同社會處處長董燊、副處長李廣榮等人代表接受。

謝順成表示，連2年的新冠肺炎疫情衝擊各行各業，弱勢家庭受到的影響更大，不少人日常開支捉襟見肘，希望自己拋磚引玉，激勵更多人加入愛心行列，幫助他們度過難關。