寒冬送暖到金門 中市洪橋室內裝修捐20萬助弱勢家庭 15:502021/11/14 中時 李金生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 洪橋室內裝修企業有限公司董事長謝順成今天捐款新台幣20萬元給金門縣政府，做為救助弱勢家庭基金之用。金門縣府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市洪橋室內裝修企業有限公司董事長謝順成今天捐款新台幣20萬元給金門縣政府，做為救助弱勢家庭基金之用，由縣府秘書長陳朝金率同社會處處長董燊、副處長李廣榮等人代表接受。 謝順成表示，連2年的新冠肺炎疫情衝擊各行各業，弱勢家庭受到的影響更大，不少人日常開支捉襟見肘，希望自己拋磚引玉，激勵更多人加入愛心行列，幫助他們度過難關。 高雄大遠百攜手市府社會局寒冬送暖 募集便當送愛心 高雄市議會送暖 關懷1823家庭 #洪橋 #室內裝修 #助弱勢家庭 #謝順成 #寒冬送暖 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 嘉義高中生父逝失依獨居破屋「桶接漏水」百工修繕團暖助翻修 14:442021/11/14 生活 大陸雙減政策下 學而思拚轉型 04:102021/11/14 焦點新聞 雙11捷報 東森購物網單日5.3億創新高 Yahoo奇摩出貨量飆漲6倍 21:312021/11/12 財經 百貨抗寒冬 周慶壓軸優惠 04:102021/11/13 時尚消費 新北絲絲秀髮共織愛 小五生連捐3次髮助癌友 13:312021/11/12 生活 本土劇林志玲穿低胸小可愛健身 前傾倒出渾圓上圍辣翻 08:492021/11/13 娛樂 台新銀響應IKEA點亮20㎡ 邀民眾申辦數位帳單節能助弱勢 21:232021/11/12 財經 忘了回家的路 中和暖警助9旬老嫗返家 21:492021/11/12 社會 助弱國抗暖需數兆美元 富國卻連千億都拿不出 13:472021/11/12 國際 約陳時中赴宴 劉教授賭1億無女陪侍 吳子嘉心裡很難過 22:592021/11/13 政治 紅斑狼瘡關鍵變異基因找到了！老藥新用、平價更有效 06:232021/11/12 健康 寶島熱門新聞 新北消防全災型智能防災平台 勇奪WITSA智慧城市首獎 - 寶島 寒冬送暖到金門 中市洪橋室內裝修捐20萬助弱勢家庭 - 寶島 台中豐原慈濟宮建廟300年 首辦拔薦報恩祈安法會 - 寶島 台中梧棲老街封街 馬路當畫布開心畫個夠 - 寶島 台東女中藝術闖關活動 高中生大嘆：當老師真難 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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