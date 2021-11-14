現在外送也有生命危險？一名男網友在網路上貼出兩張外送App的對話截圖，客人第一句話劈頭就說「2點20能到嗎？不能你可以去死了」，之後更直接用三字經罵外送員，還酸他「是送到墳場嗎，要多久？」，讓男網友超怕送餐過去會被奧客打，就連網友也看不下去，大喊「可以告了」。

一名外送員半夜送餐還被客人罵三字經羞辱，要他去死，態度極惡劣。(翻攝自 爆廢公社公開版FB)

這名外送員昨天(13日)在臉書「爆廢公社公開版」PO出被奧客謾罵的對話截圖，只見半夜2點一接單後，客人馬上就傳訊息給外送員「2點20能到嗎？不能你可以去死了」，剛開始外送員先是客氣地回奧客，告知他要看系統有沒有先排單送他的，如果沒有他也不能更改送餐順序，結果更改的更打錯成「跟」，被奧客抓錯字羞辱「更改的更不會打嗎？書去讀好，可憐，這種人滿可憐的我可以體諒」。

之後半夜2點28分左右，奧客又傳訊息催外送員，一開頭就是罵三字經，「不會回嗎？送到墳墓去嗎，要多久？」讓原PO嚇到不敢回他，並將對話截圖PO上網，大嘆「現在外送也有生命危險，隨時怕被打」。

對此，網友們看到奧客的對話後也直呼太扯，紛紛留言：「這直接開告啊」、「超沒水準」、「這已經涉及恐嚇了，可以告，坐等領年終了」、「是不是在台中？」、「沒水準，才賺幾十元外送費 跩得跟大爺一樣」、「原來是要送墳墓，看來是餓死的，去給他上個香好了」。

還有人建議原PO，遇到這種奧客就不要幫他送餐了，「這種就讓他等，等到天荒地老也不用送」、「就轉單不要送，送這種也是自找麻煩，除非你自備防身武器！」、「這種素質，祝他永遠找不到人幫他送餐，餓死好了」。