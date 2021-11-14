南韓40歲女星宋智孝以雜誌模特兒身份出道後，憑著甜美的外表與精湛又自然的演技，在演藝圈中站穩腳步，又在知名綜藝節目《Running Man》中擔任固定班底，展現呆萌的反轉個性，讓她受到大批海內外粉絲的愛戴。而不久前才忙完戲劇宣傳的她，竟突然在社群媒體上曬出一系列「激短小男孩頭」新造型側拍，瞬間嚇壞一票粉絲。

宋智孝出道多年，以凍齡的外表與清新的氣質，受到大批粉絲的喜愛，而在眾人面前總是以波浪長髮現身的她，昨（13）日突然在個人IG上曬出一張背對著鏡頭，並比出勝利手勢的照片，加上一頭超短的短髮，吊足粉絲胃口，紛紛留言詢問：「姊姊剪短髮了？」、「感覺是新造型，好期待」、「不會吧！沒看過姐姐的頭髮這麼短過」、「該不會又是假髮吧？」、「姐姐快轉身吧！想看正面」立刻吸引大批網友熱議，超過31萬人按讚。

隨後，宋智孝也應粉絲們的要求，又公開了一組正面照，只見她打扮休閒，臉似乎沒有太多妝容，因此用手遮住臉部並對著鏡頭擺出各種俏皮的姿勢，而她的頭髮則是看起來還有點濕，疑似才剛剪完頭髮就等不及與粉絲們分享，相當滿意的在貼文中表示：「這個….真的蠻帥的，科科」。

粉絲們看到後則是相當驚訝，忍不住留言：「姐姐剪短髮也超好看的」、「好看耶」、「好可愛喔！姐姐有逆齡了」、「天哪！好帥喔」、「我喜歡」、「雖然我比較喜歡長髮，但這樣也好看」、「可愛到不行」；RM好友哈哈、梁世燦等多位演藝圈好友看到候也在底下留言「什麼!!!」、「姐姐你認真的嗎？」再度造成話題，吸引超過52萬按讚。