看演唱會時，許多歌手為了讓歌迷值回票價，並且擁有難忘的回憶，常會設計許多令人意想不到的橋段，美國紐約搖滾樂團「Brass Against」日前演出時，女主唱索菲亞•烏里斯塔（Sophia Urista）近日在演出過程做出驚人之舉，就是直接朝粉絲臉上「解放」，讓在場所有人都看傻了眼。

根據《獨立報》報導，美國知名重金屬樂團「Brass Against」，獲邀參加名為「Welcome To Rockville」的音樂節，女主唱索菲亞烏里斯塔在表演途中，邀請一名男粉絲上台互動，接著便請對方平躺在舞台上，正當眾人好奇下一步舉動時，只見她突然解開褲頭，並將外頭長褲及內褲脫到大腿位置，接著做出半蹲姿勢，隨後對準男粉絲臉上「解放」，這一幕讓在場所有人都看傻了眼。

索菲亞烏里斯塔過程中除了繼續演唱歌曲，還不斷調整位置，似乎想要能夠精準尿在男粉絲臉上，雖然多數人認為畫面太過於噁心，但從男粉絲的臉部表情判斷，似乎相當「享受」此過程，不過影片在網路瘋傳後，讓多數網友認為觀感不佳，紛紛留言撻伐，讓Brass Against不得不緊急出面道歉平息眾怒。

Sophia Urista解放在粉絲臉上的行為，引起多數網友撻伐。（圖／ Savage Entertainment Youtube）

影片取自Savage Entertainment，若有移除請見諒

Brass Against除了頻頻道歉之外，也交代女主唱脫序行為的始末，表示整個過程都不在其他團員預料之中，全是主唱索菲亞演唱到過嗨，才會出現此橋段，但也允諾未來不會出現在之後的表演當中，希望能藉此平息眾怒，不過該推文目前已被刪除。