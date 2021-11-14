道瓊永續指數（DJSI）2021年評選結果出爐，台灣大哥大以總成績91分，蟬連全球電信產業世界指數第一名，連續五年入選最高等級「世界指數」（DJSI World）排行榜，連續第十年名列「道瓊永續新興市場指數」成分股。

在治理、環境、社會三大面向總計24項評分項目當中，台灣大哥大有13項獲產業最高分，其中12項獲滿分。當中以環境面向（Environmental Dimension）及社會面向(Social Dimension)表現最為突出，成績優於全球98％的電信業，顯示台灣大持續推動永續的努力，深獲國際評比機構高度肯定。

台灣大哥大董事長蔡明忠表示，面對日益嚴重的極端氣候，企業必須以更高標準自我鞭策，將永續付諸行動，與環境共生共好。近日聯合國氣候峰會(COP26)上，各國領袖達成本世紀中葉全球「淨零排放」的共識，台灣大董事會已通過2040年100％使用再生能源的目標。蔡明忠強調：「台灣大就是要全力推動減碳，100％使用再生能源，即使成本評估超過百億元以上，但這正是一家永續企業該有的承擔與決心。」

蔡明忠指出，為了因應氣候變遷對於企業財務造成的衝擊，台灣大哥大自2018年導入TCFD氣候相關財務揭露，作為評估企業氣候風險管理的最高架構，預估公司從2022年到2030年使用綠電、碳費、減碳等成本，總投入金額將超過100億元，董事會已確認評估內容，全公司也凝聚減碳共識，將攜手供應商與利害關係人，全力朝向「淨零排放」的目標邁進。

綜觀台灣大在DJSI的表現，包括治理面向中的「創新管理」(Innovation management)、環境面向中的「營運生態效益」、以及社會面向的職業健康／安全(Occupational Health and Safety)等細項，成績都大幅躍進，晉升全產業第一。另外在重大性(Materiality)、政策影響(Policy Influence)、網路可靠性(Network Reliability)、企業公民與慈善事業(Corporate Citizenship and Philanthropy)，以及利害關係人議合(Stakeholder Engagement)，連續3年都獲得滿分。

台灣大總經理林之晨表示，很開心公司追求永續的努力獲得世界肯定，特別感謝董事會全力支持，以及所有同仁主動積極，讓我們在ESG的各個面向均衡發展，不斷進步。台灣大將持續以「永續思維、誠信踏實」的態度，攜手所有利害關係人，共同打造永續的未來。