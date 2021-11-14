連勝文勉勵年輕人要培養自己的專長，並多結交志同道合的朋友。（陳世宗攝）

連勝文勉勵年輕人要培養專長 多結交志同道合的朋友。

青年是國家與政黨的未來及希望。台中市文化基金會舉辦的「藍青挺第一屆青年培訓營」，號召培養喜愛公共服務的青年，未來為社會發聲、為公共發展帶來正面的影響。14日下午特安排國民黨副主席連勝文與青年對談；連勝文勉勵年輕人要培養自己的專長，並多結交志同道合的朋友。

連勝文說，年輕人對公共事務有興趣是好事，但第一需先培養自己的專長，因政治及公共事務是辛苦的工作，當有一技之長可以養活自己、家人，滿足自己的生活需求，才能去追求自己的理想。

連勝文指出，他辦公室出兩位議員，1位高雄市政府的局長，競選團隊出3位台北市議員及1位新北市議員；他都要求須培養一項專長，不當民意代表時還可生活。要求他們不要當議員時開始貪汙，當民意代表時去亂搞。

連勝文表示，第二是多交一些理念相同的好朋友，找到志同道合的朋友一定要珍惜，很多事情不是一個人可以搞定，特別是公共事務，他不相信「天縱英才」這件事，公共服務領域要靠團隊，有志同道合的朋友一定要珍惜得來不易的緣份。

媒體問他今天與青年朋友對談的感想？連勝文說，台中這一代青年朋友辦的營隊，很高興看到幾十個青年朋友參加，透過面對面來溝通他們的想法，了解他們的想法有深入交流，這是很難得機會。年輕人對公共事務提出的他們自己的想法，是個很好的機會；相信很多年輕人都很聰明，如果可說服他們來支持及認同國民黨是成功的，若不成功再繼續努力。

針對藍綠如火如荼展開角力戰的四大公投議題？連勝文強調，國民黨自己推的公投要全力支持，今天在北屯區還有宣講活動，四大公投民間團體所提部分，國民黨立場是協助他們，無論是能源或環保議題，我們都全力協助他們。