YouBike是台北市民慣用的代步工具，北市累積的騎乘人數已超過2億人次，但台北市議員戴錫欽接獲陳請，捷運台北小巨蛋5號出口的YouBike從5月18日暫停營運至今已長達5個多月，民眾每次詢問市府得到答案都是「下個月就好了」，但至今仍無法使用；戴發現，YouBike1.0因施工暫停營運，工期達1個月以上有39個站，累計影響借車人次約49萬8501人。

根據資料統計，台北市YouBike1.0共400站，從2018年迄今，共有81站因施工暫停營運，其中有67站在施工後已復站，而「仍在施工中待復站」以及「施工後不再復站」各有7站；戴錫欽發現，從「已復站」的工期來看，竟有32個工期長達1個月已上，最高甚至達240天，暫停營運期累計影響借車人次約28萬3317人。

戴錫欽指出，從「仍在施工中待復站」的工期來看，每站的暫停營運天數都達1個月以上，「市民太原路口站」甚至更高達303天，暫停營運期累影響借車人次約21萬5184人，綜合來看，YouBike1.0就有81站因施工暫停營運，累計影響借車人次合計約49萬8501人。

戴錫欽痛批，YouBike1.0月運量為150萬人，光因施工暫停營運就影響49萬人，等於月運量的3分之1，影響人次這麼多，北市交通局應檢討，避免擾民。

戴錫欽指出，更離譜的是台北市YouBike2.0才剛上路，從2020年迄今，就有13站因施工致暫停營運，其中有9站在施工後已復站，「仍在施工中待復站」有4站，暫停營運期累計影響借車人次合計約3萬4068人。

戴錫欽認為，北市若有心推廣YouBike大眾運具，就應參考公車臨時取消停靠站的作業程序，而非連「施工前公告、施工工期說明及站點後續規畫」都沒有說清楚，讓民眾霧煞煞，他要求，市府應重新盤點正在施工中暫停營運及預定施工YouBike1.0與2.0的站點，並在1個月內訂定施工SOP。

北市交通局長陳學台坦言，站點撤掉後，應該要有替代方案，並承諾1個月內會訂定施工SOP。