歐洲疫情重燃，倫敦流行病學專家推估第2劑疫苗覆蓋率達95%以上才安全。指揮中心發言人莊人祥今天表示，台灣無法接種COVID-19疫苗的兒童多達10%，受限人口結構恐無法達成。

歐洲多國入冬以來COVID-19（2019冠狀病毒疾病）感染和死亡人數持續飆升，許多國家已制定或正考慮新的防疫措施。據世衛組織統計，11月第1個星期全球新增310萬例確診，其中歐洲約占200萬例，而4.8萬個死亡病例當中，有一半出現在歐洲。

歐洲疾病預防管制中心評估，未來2週歐洲確診、死亡以及住院人數都將繼續增加，比利時、荷蘭、捷克及希臘等10國被列為非常高度關注國家。據各家媒體引用外電報導，有倫敦流行病學專家推估，各國COVID-19第2劑疫苗覆蓋率應該要達到95%以上才算安全。

國內也有醫師近日表示，入冬之後，各國疫情持續攀升，在Delta變種病毒（最早在印度發現）面前，「與病毒共存」顯見不是一件輕鬆的事，現在歐美估計，疫苗必須打到9成5，才能產生群體免疫，台灣恐怕難做到，非藥物防護才是更重要。

對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午回應，由於目前市面上各廠牌的COVID-19疫苗僅提供12歲以上族群施打，但台灣光是12歲以下兒童就占全人口數的1成，顯然台灣就算所有可以接種疫苗的人都願意打針，也無法達到9成5疫苗第2劑覆蓋率。

莊人祥進一步指出，防疫不單單僅仰賴接種疫苗，同時也可靠非藥物防護，如落實戴口罩、保持社交距離、人流管制及勤洗手等，都可彌補台灣無法達到這麼高的COVID-19疫苗第2劑覆蓋率；將持續觀察Delta變種病毒及國外疫情可否在過年後降溫，都影響台灣解封措施。