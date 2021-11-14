一名外籍女子B與台籍丈夫A離婚後，為共同撫養未成年子女，仍繼續同居。但A男某日性慾高漲，不顧B女高喊「我已經有男朋友」、「我們已經離婚很久了」、「不可以這樣對我」，仍將她壓在床上親吻、猥褻下體，事後B女告知男友，驗傷報警。法院審理後，依強制性交未遂罪，判處A男處有期徒刑2年，可上訴。

根據判決書，A男與外籍B女於2016年離婚，但為共同扶養未成年子女，所以兩人協議同居。然而今年初某日，A男見家中只有他與B女，竟將B女強壓在床上，親吻頸部、胸部，還撫摸下體。

B女不停反抗，高喊「我已經有男朋友」、「我們已經離婚很久了」、「不可以這樣對我」，A男仍不為所動，直到B女哭喊「繼續這樣做，我會活不下去」，A男才罷手。事後B女在男友陪同下報警、驗傷。

A男辯稱當時只是順著兩人聊天氣氛，自然而然發生親吻、撫摸，沒有違反B女意願，且B女拒絕後他就沒有繼續，因此不能算是強制性交未遂。

法官勘驗兩人LINE對話紀錄，發現事發後A男傳訊「親愛的的、小心開車喔！」、「記得接孩子、我喝酒了、愛你喔！」，B女則質問「你今天為什麼要那樣對我？做什麼事情要理智一點。你這麼做有些過分，沒辦法原諒。」，A男回，「愛你阿、跟你男友一樣」，B女怒回「強暴女人這叫愛！」。

法官審理後認為A男確實觸犯強制性交未遂罪，判處他2年有期徒刑，可上訴。