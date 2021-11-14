2021道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Index DJSI），於臺灣時間11月13日清晨揭曉，中國信託金控在風險管理、防制金融犯罪、營運面生態效益、氣候策略、公益慈善、金融包容性等面向上獲得優異成績，連續2年入選世界指數（DJSI World Index）、7年入選新興市場指數（DJSI Emerging Market Index），展現中國信託金控永續治理方針的卓著成效。

中信金控自許為「臺灣第一、亞洲領先」的金融業領導品牌，持續深化金融業務與永續發展的連結，去（2020）年提升永續治理層級，將企業永續委員會提升為功能性委員會，擔任最高督導單位，負責督導各項永續政策，並由高階經營團隊組成「ESG執行小組」，負責落實「責任營運」、「永續成長」、「共榮社會」三大永續策略主軸，跨部門、跨子公司整合，發揮最大綜效。

而面對氣候變遷衝擊，中信金控積極展現金融業在全球低碳轉型的影響力，去年10月加入碳核算金融聯盟（PCAF），積極依據「科學基礎減量目標倡議」（SBTi）認證的方法學，盤點投融資組合碳排放，做為未來淨零路徑的規劃基礎：今（2021）年成為亞洲首家依據PCAF標準，揭露財務碳排放量的金融機構，透過盤點財務碳排量，訂定更準確的減碳目標，藉由商品、服務與議合，進一步促成海內、外客戶及投資標的低碳轉型（transition），同時亦強化中信金控在風險管理及商機掌握的氣候韌性（climate resilience）。

去年新冠疫情嚴峻，中信金控積極配合政府政策，提供勞工紓困貸款服務，結合數位金融科技與同仁上下一心，協助約28萬名勞工申請紓困貸款，一同度過難關。同時，中信金控持續發展永續金融，於去年11月與今年5月接連發行臺灣第一檔的可持續發展債券與社會責任債券，身為臺灣唯一加入全球影響力投資聯盟的企業，中信金控期盼全方位發揮金融影響力，落實社會發展責任。

甫落幕的格拉斯哥氣候峰會（COP26），與今年10月舉辦第15屆世界生物多樣性大會（COP15），顯見氣候變遷、生物多樣性等永續挑戰日益迫近，中信金控秉持務實、當責的態度，審慎評估淨零排放路徑的可能性，更持續結合夥伴力量，掌握最新永續趨勢並強化風險管理。未來，中信金控將持續擴大與投融資對象的議合，協助更多企業低碳轉型與永續變革。