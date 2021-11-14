Omorovicza藍鑽頂級經典組，2萬6800元。（Omorovicza提供）

Christophe Robin海鹽淨化三件組，1750元。（Christophe Robin提供）

EVE LOM潔淨霜聖誕吊飾組，750元，內含全能深層潔淨霜20ml、小瑪姿林卸妝棉布。（EVE LOM提供）

(MALIN＋GOETZ) 修護滋潤禮盒，750元。（MALIN＋GOETZ提供）

BLOOMY LOTUS Lava Rock 火山岩擴香石，1200元。（BLOOMY LOTUS 提供）

Elemental Herbology 水元素舒眠沐浴＆身體按摩油 30ml，550元。（Elemental Herbology 提供）

搶攻耶誕送禮市場，10／10 HOPE與10／10 APOTHECARY齊推精緻禮組，英國潔顏專家EVE LOM涵蓋卸妝、眼唇卸妝、清潔、去角質及化妝水等多方功能的 「全能深層潔淨霜」是聖誕節最暖心且實用的禮物， 富含芳香精油：埃及洋甘菊、丁香、尤加利、麻草精油、可可脂，卸妝同時享受香氛療癒氣息，搭配100％棉質並採用十字 交叉織法的瑪姿林卸妝棉布，不論淡妝或防水型彩妝皆適用。

Omorovicza完美二重奏，內含匈牙利皇后醒膚露50m粉紅橙花限定版、完美修護潤唇膏10ml ，無酒精高機能醒膚露，靈感來於自14世紀獻給匈牙利伊莉莎白女王、如 今被法國香水博物館典藏史載的首款香水。以匈牙利療癒溫泉水為基底，與橙花、玫瑰、鼠尾草純露，結合專利「礦泉護膚導入科技TM」，帶來輕奢體驗。瓶身擷取成分中的橙花與玫瑰盛開的形貌，使用起來愉悅可人。

MALIN＋GOETZ來自時尚紐約，最是懂得如何整裝出簡約又具時髦設計感的精 裝禮盒，創辦雙人組Matthew及Andrew以個人背景及專業經驗，開創出男女 適用，簡單、平衡、時尚的保養品牌，耶誕限定禮盒組有MALIN＋GOETZ獨家配方的臉部保養組合，亦有冬季最適合的潤唇、潤手組與廣受喜愛的大麻草香氛蠟燭。

Christophe Robin 2021海鹽淨化三件組，內含有海鹽舒緩頭皮潔淨霜 250ml、火山泥淨化舒緩洗髮露 75ml(新品)、海鹽舒緩潤髮凝露 75ml ；CULTI MILANO 禮品組合則帶有紅色節慶意涵，「凜冬尊松香氛包」香氛袋內封存了 豐富的氣息和深邃的松木香氣更添節慶氛圍。