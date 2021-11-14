Omorovicza藍鑽頂級經典組，2萬6800元。（Omorovicza提供）
Omorovicza藍鑽頂級經典組，2萬6800元。（Omorovicza提供）
Christophe Robin海鹽淨化三件組，1750元。（Christophe Robin提供）
Christophe Robin海鹽淨化三件組，1750元。（Christophe Robin提供）
EVE LOM潔淨霜聖誕吊飾組，750元，內含全能深層潔淨霜20ml、小瑪姿林卸妝棉布。（EVE LOM提供）
EVE LOM潔淨霜聖誕吊飾組，750元，內含全能深層潔淨霜20ml、小瑪姿林卸妝棉布。（EVE LOM提供）
(MALIN＋GOETZ) 修護滋潤禮盒，750元。（MALIN＋GOETZ提供）
(MALIN＋GOETZ) 修護滋潤禮盒，750元。（MALIN＋GOETZ提供）
BLOOMY LOTUS Lava Rock 火山岩擴香石，1200元。（BLOOMY LOTUS 提供）
BLOOMY LOTUS Lava Rock 火山岩擴香石，1200元。（BLOOMY LOTUS 提供）
Elemental Herbology 水元素舒眠沐浴＆身體按摩油 30ml，550元。（Elemental Herbology 提供）
Elemental Herbology 水元素舒眠沐浴＆身體按摩油 30ml，550元。（Elemental Herbology 提供）

搶攻耶誕送禮市場，10／10 HOPE與10／10 APOTHECARY齊推精緻禮組，英國潔顏專家EVE LOM涵蓋卸妝、眼唇卸妝、清潔、去角質及化妝水等多方功能的 「全能深層潔淨霜」是聖誕節最暖心且實用的禮物， 富含芳香精油：埃及洋甘菊、丁香、尤加利、麻草精油、可可脂，卸妝同時享受香氛療癒氣息，搭配100％棉質並採用十字 交叉織法的瑪姿林卸妝棉布，不論淡妝或防水型彩妝皆適用。

Omorovicza完美二重奏，內含匈牙利皇后醒膚露50m粉紅橙花限定版、完美修護潤唇膏10ml ，無酒精高機能醒膚露，靈感來於自14世紀獻給匈牙利伊莉莎白女王、如 今被法國香水博物館典藏史載的首款香水。以匈牙利療癒溫泉水為基底，與橙花、玫瑰、鼠尾草純露，結合專利「礦泉護膚導入科技TM」，帶來輕奢體驗。瓶身擷取成分中的橙花與玫瑰盛開的形貌，使用起來愉悅可人。

MALIN＋GOETZ來自時尚紐約，最是懂得如何整裝出簡約又具時髦設計感的精 裝禮盒，創辦雙人組Matthew及Andrew以個人背景及專業經驗，開創出男女 適用，簡單、平衡、時尚的保養品牌，耶誕限定禮盒組有MALIN＋GOETZ獨家配方的臉部保養組合，亦有冬季最適合的潤唇、潤手組與廣受喜愛的大麻草香氛蠟燭。

Christophe Robin 2021海鹽淨化三件組，內含有海鹽舒緩頭皮潔淨霜 250ml、火山泥淨化舒緩洗髮露 75ml(新品)、海鹽舒緩潤髮凝露 75ml ；CULTI MILANO 禮品組合則帶有紅色節慶意涵，「凜冬尊松香氛包」香氛袋內封存了 豐富的氣息和深邃的松木香氣更添節慶氛圍。

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迎接耶誕 Nespresso攜手哥倫比亞時尚大使打造奇幻森林咖啡之旅
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