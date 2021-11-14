今年5月中，全國疫情進入第三級警戒，民眾外出需全程戴口罩，違者開罰，台北市將開單取締工作委由警察局代為執行，北市警局更祭出業績嘉獎措施，北市議員王浩發現，此舉也造成員警浮濫開單。疫情期間，北市就曾發生一對夫妻在車上脫下口罩喝水，遭警察開單，拿手機拍攝存證自保，罰單竟被改為最高額各1萬5000元，合計罰3萬。

台北市議員王浩表示，北市警局為鼓勵員警加強取締違反防疫規定相關案件，祭出取締數量達一定業績可記功嘉獎，卻造成部分員警為獲獎勵，動輒騷擾盤查路過民眾，浮濫開單情形嚴重，甚至有員警開上百張罰單，光取締未戴口罩就獲超過10支嘉獎。

王浩指出，截至今年8月底，僅短短3個月間，警局就開出2054張罰單，平均每天開單數量超過20件，其中又以「未戴口罩」有2026件占大多數，另有「群聚」20件，以及「違規營業」8件；而這些取締案件更有多達1818件為員警主動巡邏查獲，比例將近9成。

王浩表示，從衛生局裁罰紀錄發現，今年1至9月，衛生局裁處違反防疫相關規定案件僅65件，當中由警局提報的案件更只有18件，而有裁罰件數13件，對照警局的2000多件取締案件，移送裁罰率僅0.8％，代表許多取締案件不僅違規事證不足，或是未達裁罰標準，甚至絕大多數罰單根本沒移送。

王浩質疑，員警隨便開單情形浮濫的原因，就是因為警察局於今年5月頒布的「取締違反防疫規定案件獎懲辦法」中明文規定，員警只要取締2件違規案件，就可獲得嘉獎1次，過去半年來，警察局因取締未戴口罩案件，獲得嘉獎的員警就有365人，累計嘉獎數多達1076支。

台北市警察局表示，今年5至8月取締民眾違反防疫措施2054件，其中2026件為未戴口罩案件，均依北市府委任公告，以警察局名義辦理完成裁罰；另考量第1線執勤員警要面對可能風險，執行相關防疫工作的辛勞，特別訂定獎勵規定，以激勵員警士氣。

北市警察局強調，遵守北市防疫政策滾動式調整防疫勤務作為，並對員警取締作為進行實質審查，以利防疫工作順遂，確保民眾健康與安全。