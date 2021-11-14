民進黨今日召開全國黨代表大會，蔡總統、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌等黨內要角全部到場。現場也宣讀大會宣言「穩健執政 台灣有力」，表示1218公投將是決定台灣未來的重要抉擇，呼籲「四個不同意，台灣更有力」。

今日出席者，除了蔡總統、賴清德、蘇貞昌外，包括桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁、屏東縣長潘孟安等黨內要角皆到場。

「穩健執政 台灣有力」大會宣言全文如下：

全球疫情延燒不止，無論台灣或全世界，都處在驚濤駭浪之中。然而，也因為這場全球性的危機，讓國際社會看到，台灣在民進黨政府的穩健執政下，展現了「堅韌之島」的實力。

過去幾年，台灣除了面對美中貿易戰所帶來的國際政經局勢的變化，隨後又遭遇全球疫情爆發所帶來的人民生計衝擊與經濟震盪。但是，無論外在情勢如何變化，民進黨依舊穩健前行，按部就班推動各項施政。

全民團結防疫，讓世界看見台灣，更創造11年來新高的經濟成長率，讓國民所得提高至近3萬美元，並展現出空前堅實的國際影響力。在這個轉變與開創的時刻，穩健的施政與有力量的台灣，已在區域和平與全球產業經濟當中，扮演更為關鍵的重要角色。

「守護國家主權、捍衛民主自由」是民進黨一貫的主張與核心價值，自2016年執政以來更是堅定落實。

即便面對疫情的挑戰與外部的干預，執政團隊始終堅持信念，穩步強化國家體質。我們快速提高疫苗覆蓋率，並讓疫情紓困及振興措施即時到位；對產業發展的布局，從「五加二產業創新計畫」到「六大核心戰略產業」，有效掌握後疫情時代全球產業鏈重組的契機。

因應人口變化趨勢，我們推動「長照2.0」及「0到6歲國家跟你一起養」，投入歷年最多的公共資源來照顧國人生活；為了讓台灣轉型升級注入動能，我們推動「前瞻基礎建設」；同時，為了積極面對氣候變遷的挑戰，逐步落實「非核家園」，持續提高再生能源之占比，邁向2050淨零轉型的目標。

而在憲改工程的推動上，我們也凝聚了各方意見，提出修憲方案，希望落實18歲公民權，縮短新舊任總統交接的空窗期，並廢除考監兩院，讓憲政體制回歸三權分立，讓國家穩健運作。

此刻，隨著疫情逐步趨緩，面對世界各國在後疫情時代的競爭仍充滿著許多挑戰。

我們要在世界肯定台灣的同時，致力接軌國際，參與區域經貿協議，盡全力加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)，讓台灣經貿的國際空間更開闊，讓我們的下一代享有更好的機會。

我們要讓未來產業有充足的能源，更要讓能源發展符合國際2050淨零碳排的趨勢。當國際肯定台灣民主成就之際，我們更要努力持續深化民主討論的品質。

12月18日的公投即是決定台灣未來發展方向的重要抉擇。四個不同意，台灣更有力！四個不同意，台灣不能亂下去！我們要團結所有人民一起穩固國家發展的方向，讓台灣未來更有力量。我們相信，台灣一定可以衝破困難，邁向永續。