台中市五處地下道全數縫合，國光路地下道11月15日起全線開通。（台中市政府提供）

台中市進行鐵路高架化後，市長盧秀燕積極「縫合」都市景觀、完善區域交通路網。市府建設局長陳大田說，自2019年底陸續啟動5處地下道填平工程，兼顧工程品質及安全下，豐原區圓環北街、北屯區太原路、東區建成路及南區五權路皆提早完工通車，最後一處國光地下道預計15日陸續開放國光路及建國南北路三線通行。

陳大田指出，市府在施工團隊用心、積極趕辦下，5處地下道填平工程中最後1處的國光路地下道終於完成填平，原訂今年底開放全線通車，目前已提早完成施作，15日上午9時起，陸續開放國光路及建國南北路三線通行；感謝市民朋友於施工期間的體諒，及建設團隊的努力。

陳大田說，國光路地下道填平工程從今年3月開工後，市府即與施工廠商達成共識，以提前通車為目標，秉持高效率、高品質、重視環安衛的原則下，全力做好工區周圍的交通引導。

施工團隊並克服天然氣整壓站遷移、建國南北陸橋拆除、降雨的汛期及新冠肺炎疫情等事件，提早約1個月開放全線通車，工程期間更榮獲今年度勞動部金安獎、台中市公共工程獎及金安心獎肯定。

陳大田強調，這次工程將國光路地下道填平外，同步拆除鐵路舊橋及建國南北路橋，讓用路人可直接從建國南北路銜接五權路，使區域路網更便利；此外也完整串聯高架鐵路下方綠空廊道與綠空軸線，市民可從台鐵大慶站漫步至豐原站，大幅提升人本環境。