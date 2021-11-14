尼爾氏NYR 手部呵護耶誕組，1500元。（尼爾氏提供）
尼爾氏NYR 手部呵護耶誕組，1500元。（尼爾氏提供）
Elemental Herbology 水元素舒眠沐浴＆身體按摩油 30ml，550元。（Elemental Herbology 提供）
Elemental Herbology 水元素舒眠沐浴＆身體按摩油 30ml，550元。（Elemental Herbology 提供）
BLOOMY LOTUS Lava Rock 火山岩擴香石，1200元。（BLOOMY LOTUS 提供）
BLOOMY LOTUS Lava Rock 火山岩擴香石，1200元。（BLOOMY LOTUS 提供）

搶攻耶誕送禮市場，10／10 HOPE與10／10 APOTHECARY齊推精緻禮組，適逢尼爾氏 NYR 創立 40 周年，耶誕限定系列主攻經典商品，消費滿1200元，可享限定禮物盒包裝，消費滿2000元，內含 1 件臉部清潔保養品，即贈特製精油口罩釦，耶誕限定系列主打「舒緩放鬆聖誕晚安」650元，內含舒緩放鬆滾珠精油 9ml、靜眠枕頭噴霧 8ml ；「手部呵護耶誕組」1500元，內含乳香緊緻手部菁萃 50ml、防護噴霧乾洗手 50ml 。

紐約時尚家居品牌 BLOOMY LOTUS 揉合當代美學與獨特的工藝設計形式， 以簡約洗鍊的設計風格打造多款薰香器具，包含予人沉靜安穩能量的 Lava Rock 火山岩擴香石、BLOOMY LOTUS ZEN 禪隨身負離子擴香儀，結合無水香氛儀、專利 HEPA 濾網、 負離子淨化功能打造而成，感受精油芬芳香氣時，同步讓空氣懸浮微粒沉降，幫助降低粉塵、花粉等空氣汙染物，不論在居家環境當中，或是工作桌、汽車內都適合隨時攜帶使用。

英國倫敦頂級護膚 Elemental Herbology，創辦人 Kristy Cimesa 具有英國芳香療法背景，積極學習印度瑜珈呼吸療法與泰式按摩法，並將五行理論精神應用於護膚產品中，產品也是台北東方文華酒店 SPA 與全球眾多頂級 SPA 指定使用品牌，耶誕限定節慶禮盒主打品牌明星商品沐浴、身體按摩油體驗組、舒眠沐浴、身體按摩油。

澳洲墨爾本保養品牌 Grown Alchemist推出限量的銀色包裝設計，包含限量銀盒包裝的經典護手霜、身體乳霜，及首度推出以琥珀色玻璃瓶盛裝的手部保養組合。

Grown Alchemist 耶誕限定系列，全系列外盒以高品質的瑞典紙打造、手工包裝，包含經典護手霜、 身體乳霜，以及 4 款脣部、手部、身體保養的禮盒，售價580元起。

NEOM耶誕限定禮盒主推舒眠、紓壓、提振活力與情緒等主題，耶誕系列共 11 款限定商品，包含耶誕專屬氣息聖誕祈願、香料萊姆，以香氛蠟燭演繹佳節氛圍，其中香料萊姆香氛精油更可以搭配 NEOM 療癒香氛機使用，為居家空間增添清新的節慶氣息。

搶攻送禮市場 美妝業者推出手部保養搶市
女性學童棒球體驗營台中展開 綻放棒球熱情
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