尼爾氏NYR 手部呵護耶誕組，1500元。（尼爾氏提供）

Elemental Herbology 水元素舒眠沐浴＆身體按摩油 30ml，550元。（Elemental Herbology 提供）

BLOOMY LOTUS Lava Rock 火山岩擴香石，1200元。（BLOOMY LOTUS 提供）

搶攻耶誕送禮市場，10／10 HOPE與10／10 APOTHECARY齊推精緻禮組，適逢尼爾氏 NYR 創立 40 周年，耶誕限定系列主攻經典商品，消費滿1200元，可享限定禮物盒包裝，消費滿2000元，內含 1 件臉部清潔保養品，即贈特製精油口罩釦，耶誕限定系列主打「舒緩放鬆聖誕晚安」650元，內含舒緩放鬆滾珠精油 9ml、靜眠枕頭噴霧 8ml ；「手部呵護耶誕組」1500元，內含乳香緊緻手部菁萃 50ml、防護噴霧乾洗手 50ml 。

紐約時尚家居品牌 BLOOMY LOTUS 揉合當代美學與獨特的工藝設計形式， 以簡約洗鍊的設計風格打造多款薰香器具，包含予人沉靜安穩能量的 Lava Rock 火山岩擴香石、BLOOMY LOTUS ZEN 禪隨身負離子擴香儀，結合無水香氛儀、專利 HEPA 濾網、 負離子淨化功能打造而成，感受精油芬芳香氣時，同步讓空氣懸浮微粒沉降，幫助降低粉塵、花粉等空氣汙染物，不論在居家環境當中，或是工作桌、汽車內都適合隨時攜帶使用。

英國倫敦頂級護膚 Elemental Herbology，創辦人 Kristy Cimesa 具有英國芳香療法背景，積極學習印度瑜珈呼吸療法與泰式按摩法，並將五行理論精神應用於護膚產品中，產品也是台北東方文華酒店 SPA 與全球眾多頂級 SPA 指定使用品牌，耶誕限定節慶禮盒主打品牌明星商品沐浴、身體按摩油體驗組、舒眠沐浴、身體按摩油。

澳洲墨爾本保養品牌 Grown Alchemist推出限量的銀色包裝設計，包含限量銀盒包裝的經典護手霜、身體乳霜，及首度推出以琥珀色玻璃瓶盛裝的手部保養組合。

Grown Alchemist 耶誕限定系列，全系列外盒以高品質的瑞典紙打造、手工包裝，包含經典護手霜、 身體乳霜，以及 4 款脣部、手部、身體保養的禮盒，售價580元起。

NEOM耶誕限定禮盒主推舒眠、紓壓、提振活力與情緒等主題，耶誕系列共 11 款限定商品，包含耶誕專屬氣息聖誕祈願、香料萊姆，以香氛蠟燭演繹佳節氛圍，其中香料萊姆香氛精油更可以搭配 NEOM 療癒香氛機使用，為居家空間增添清新的節慶氣息。